Власти примут меры, чтобы в образовательных учреждениях Башкортостана была усилена охрана. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров, комментируя нападение 15-летнего подростка в Уфе на иностранных студентов в общежитии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ).

«Преступник задержан, причины его поступка и обстоятельства происшествия выясняются. <…> Принимаем меры по усилению охраны наших образовательных учреждений и предотвращению подобных ситуаций», — сообщил Хабиров.

Он отметил, что родственники пострадавших в курсе ситуации, вопрос оказания им медицинской помощи находится под его личным контролем.

7 февраля в общежитие БГМУ ворвался 15-летний подросток с ножом. По информации телеграм-каналов, нападавший, вероятно, является сторонником ультраправых взглядов, выкрикивал националистические лозунги, в том числе про холокост, нарисовал кровью на стене неонацистский символ. В здании он целенаправленно искал именно иностранных студентов.

По словам некоторых очевидцев, злоумышленников было двое. Один из них взял иностранного студента в заложники в спортзале. При этом в СКР и МВД сообщили только об одном подозреваемом.

Всего пострадали шесть человек, включая двух полицейских и, возможно, охранника, который, по данным Baza, пытался остановить юношу и получил удар в бедро и челюсть.

По предварительным данным, сам задержанный во время инцидента пытался покончить с собой.

Как рассказал РЕН ТВ заведующий хирургическим отделением ГДКБ № 17 Айбулат Алибаев, напавший на общежитие подросток в стабильном состоянии в реанимации, через 7-10 дней его уже могут выписать. Ранее сообщалось, что он в тяжелом состоянии.

У молодого человека, по словам врача, диагностировали резаные раны шеи и предплечья, он не потерял много крови.