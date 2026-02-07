В результате нападения 15-летнего подростка на студентов в общежитии Башкирского государственного медицинского университета в Уфе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает СКР. Пострадало несколько человек, включая двух полицейских.

«В ходе задержания нападавший оказал сопротивление полицейским. В результате двое сотрудников полиции также получили ножевые ранения. Кроме того, подозреваемый нанес себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении под охраной», — заявили в СК.

При этом одна из студенток БГМУ, чья одногруппница живет в общежитии, где произошел инцидент, рассказала «КП-Уфа», что нападавших было двое, они «целенаправленно выбирали жертв среди иностранных студентов». Один из них, по ее словам, удерживал в спортзале общежития приехавшего из другой страны учащегося.

«Общежитие все в крови. Все разбито», — рассказала собеседница издания «КП-Уфа».

О двух нападавших также заявила собеседница «Известий»: «Они махали ножом и ранили этих студентов. Один из них, который крупный, в заложники взял иностранца». По ее словам, в коридорах общежития «все было залито кровью», а двери выломаны.

Однако власти сообщили только об одном нападавшем. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержан один нападавший, он ранил четырех человек и полицейского.

Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что атаковавший общежитие медуниверситета в Уфе подросток «выкрикивал националистические лозунги». «Также преступник взрывал петарды в здании и намеревался устроить поджог», — говорится в посте.

По данным телеграм-канала, вооруженного ножом подростка пытался остановить охранник, но получил удар ножом в бедро и челюсть.

«Также одному из студентов распылили газ из баллончика в глаза — он получил химический ожог. Кроме того, в результате нападения 17-летний учащийся получил порезы рук и шеи, еще трое человек — ранения в живот и спину. Другому студенту нанесли около пяти колотых ран», — сообщает Baza.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что в общежитии проживает большое количество студентов из Индии, часть из Африки.

«По предварительной информации, 15-летний подросток выкрикивал расистские лозунги, нападение могло произойти на почве расовой ненависти», — отмечается в посте.

Ситуацию под контроль также взяла прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня в общежитии медицинского университета подросток напал на проживающих там студентов. Также он нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции. Кроме того, несовершеннолетний также причинил себе повреждения. Все пострадавшие доставлены в больницу», — заявили в надзорном органе.

Минздрав Башкортостана сообщил, что в общей сложности пострадали шесть человек, они в стабильном состоянии, один от госпитализации отказался. Нападавший, по данным ведомства, в тяжелом состоянии: «Нападавший — 15-летний подросток госпитализирован в детскую больницу №17. Врачи оценивают его состояние как тяжелое».