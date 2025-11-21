В ночь на 22 ноября на станции «Облепиха» Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) произошел сход и опрокидывание девяти вагонов с углем и локомотива. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба), сообщает Восточное межрегиональное следственное управление.

По данным следствия, ЧП сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженных углем произошло в 01:05.

«Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт», — говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что размер ущерба составил более 1 млн рублей. Пострадавших в результате происшествия нет.

Восточно-Сибирская железная дорога проходит по территории Иркутской области, Бурятии, а также частично по Забайкальскому краю и Якутии.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили «Ъ», что разрушены около 150 метров железнодорожного полотна. Ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Сейчас задерживаются пять пассажирских поездов, а также отменено пригородное сообщение между Тайшетом и Нижнеудинском.

«Байкал 24» сообщает, что на месте ЧП работают восстановительные бригады — рельсовое полотно расчищают и готовят к возобновлению движения. Восточно-Сибирская железная дорога создала специальную комиссию для выяснения причин схода вагонов.

Пассажирам предложили отслеживать актуальную информацию о поездах через приложение «РЖД Пассажирам», официальный сайт компании или по телефону горячей линии.

19 сентября в Амурской области с рельсов сошел поезд, пострадали 14 человек, двое из них погибли. Дальневосточная транспортная прокуратура уточняет, что при проведении работ по замене рельсошпальной решетки в период «технологического окна» произошел сход 2 вагонов-платформ и укладочного крана.