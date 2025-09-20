В Амурской области с рельсов сошел поезд, пострадали 14 человек, двое из них погибли, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

По предварительным данным, два вагоны, на которых был установлен кран для монтажных работ, сошли с рельсов на участке, где пути уже были демонтированы, и врезались в бульдозер.

Инцидент произошел вечером 19 сентября на первом пути 138-го км перегона Беленькая — Путевой Пост 139-й км Тындинского района Дальневосточной железной дороги.

«При движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент произошедшего на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и два работника на укладочном кране», — добавили в СК.

В результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в больнице, отметили в ведомстве. Остальные работники получили различные травмы.

Как сообщили «Известиям» в СК, из 12 человек, находящихся в больнице, двое в реанимации.

Дальневосточная транспортная прокуратура уточняет, что при проведении работ по замене рельсошпальной решетки в период «технологического окна» произошел сход 2 вагонов-платформ и укладочного крана.

Надзорный орган проводит проверку. Кроме того, изучаются обстоятельства аварии и ход расследования уголовного дела о нарушении требований охраны труда, которое привело к гибели двух человек (ч. 3 ст. 143 УК РФ).

В Тындинском муниципальном округе вводился режим ЧС, который позднее был снят, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В пресс-службе Дальневосточной железной дороги рассказали, что для ликвидации последствий произошедшего задействован восстановительный поезд.

«На движение пассажирских поездов происшествие не влияет. Причины происшествия уточняются», — уточнили в ДЖД, выразив соболезнования семьям и близким погибших.