Если бы президентские выборы состоялись завтра, 11 февраля, победу одержал бы действующий глава государства Владимир Путин, а вторым стал бы кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на недавно проведенный опрос.

Целью исследования, как указано на сайте центра, было собрать данные о декларируемой явке на мартовских выборах и составить электоральные рейтинги четырех кандидатов в президенты.

Из отчета ВЦИОМ следует, что уровень информированности россиян о выборах составляет 85%. При этом 81% опрошенных верно назвали месяц и год проведения голосования, а 4% смогли назвать только год.

Что касается декларируемой явки, то она на начало февраля 2024 года составляла 76%. Намерение «точно принять участие» в голосовании выразили 62% респондентов, 14% выбрали формулировку о том, что «скорее» пойдут голосовать.

В электоральном рейтинге лидирует действующий президент России: если бы выборы состоялись 11 февраля, 75% участников опроса поддержали бы Путина, который зарегистрировался как кандидат-самовыдвиженец.

Среди кандидатов от парламентских партий, по данным ВЦИОМ, первое место занял бы представляющий «Новых людей» Владислав Даванков с 5% голосов, а оставшиеся две строчки поделили бы между собой Николай Харитонов от КПРФ и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (по 4%).

Опрос проводился по телефону среди 1,6 тысячи жителей разных регионов России в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Даванков и Слуцкий стали первыми кандидатами в президенты России, которых зарегистрировал Центризбирком. До этого обсуждалась возможность выдвижения от «Новых людей» лидера думской фракции этой партии Алексея Нечаева.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года, впервые они будут продолжаться три дня. На присоединенных территориях голосование может начаться заранее (примерно за неделю) и проводиться на дому. В сентябре 2023 года в ДНР и Запорожской области досрочные выборы начались за девять дней до основного голосования, в ЛНР и Херсонской области ― за неделю.

Победитель президентских выборов-2024 должен будет в первую очередь завершить военную операцию на Украине и достичь мира: такой ответ в ходе опроса независимой исследовательской компании Russian Field дали более четверти респондентов (26,4%). Второй по значимости задачей главы государства опрошенные назвали повышение доходов и уровня жизни населения — этот вариант выбрал каждый десятый (9,9%).