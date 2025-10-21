Верховный суд России постановил списывать кредитные задолженности семьям военнослужащих, погибших в зоне проведения военной операции, независимо от даты призыва на службу. Это решение отменяет прецедентное постановление первой инстанции, которое ограничивало списание долгов по договорам, заключенным до февраля 2022 года.

Поводом для разбирательства стало дело вдовы участника СВО Виктории Головиной, с которой коллекторы взыскали 569 тысяч рублей по кредиту мужа, оформленному до 2022 года. Верховный суд удовлетворил ее жалобу, отменив предыдущие судебные акты и полностью отказав в удовлетворении требований коллекторов.

Новая норма будет применяться к кредитным договорам, заключенным до момента призыва по мобилизации, начала участия в СВО или подписания контракта. В пресс-службе ВС подчеркнули, что это решение обеспечивает единообразие судебной практики и защищает права семей погибших военнослужащих.

Законодательная база и критерии для списания долгов

В 2024 году президент Владимир Путин подписал несколько законов о поддержке участников СВО. Основной закон предусматривает списание задолженностей до 10 млн рублей при условии, что судебный акт о взыскании вступил в силу до 1 декабря 2024 года и было возбуждено исполнительное производство. Дополнительные нормативные акты регулируют списание процентов, начисленных в период кредитных каникул.

Согласно разъяснениям правительства от августа 2024 года, правом на списание кредитов обладают семьи военнослужащих при соблюдении одного из условий:

гибель военнослужащего;

награждение военнослужащего;

увольнение с военной службы по возрасту;

увольнение после истечения срока контракта.

Новое решение Верховного суда расширяет эти гарантии, устраняя временные ограничения по дате заключения кредитного договора.