Власти Таиланда собираются вдвое сократить срок безвизового пребывания в стране для иностранных туристов, включая россиян. Об этом со ссылкой на секретаря Министерства туризма и спорта Наттрию Тавеевонг пишет газета Bangkok Post.

По словам чиновницы, уменьшение допустимого срока пребывания в Таиланде при въезде без оформления визы с нынешних 60 дней до 30 дней не должно оказать существенного влияния на турпоток. Изменения коснутся граждан 93 стран, включая Россию.

При правительстве Таиланда создан специальный комитет, который изучает возможные последствия этого шага. Минтуризма предоставило ему всю необходимую информацию, включая данные проведенных исследований, заявила секретарь ведомства.

Причиной сокращения безвизового срока для туристов власти Таиланда называют необходимость предотвратить распространение практики использования этой льготы для незаконной трудовой деятельности.

«Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем остаются в Таиланде не более 21 дня. Если они хотят остаться дольше 30 дней, они могут просто подать заявку на продление , как обычно», — пояснила чиновница.

По ее словам, изменения могут быть утверждены уже в период работы временного правительства.

Программа льготного безвизового въезда в Таиланд на 60 дней для граждан 93 стран начала действовать в середине 2024 года. До этого — с 1 ноября 2023 года — россияне были вправе проводить в стране до 90 дней (эта мера была принята властями ради привлечения туристов после пандемии коронавируса).

В 2025 году представители туристической отрасли страны предложили снова сократить этот срок до прежних 30 дней, чтобы снизить уровень преступности среди иностранцев и создать более безопасный имидж отрасли в целом.