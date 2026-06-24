Статья Financial Times (FT), где говорится о том, что США якобы передавали Украине разведывательные данные для ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, может быть фейком. Об этом RTVI заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Он добавил, что России в любом случае пора воевать «по-взрослому».

FT со ссылкой на неназванные источники утверждает, что удары украинских беспилотников по объектам в глубине российской территории — в том числе по нефтеперерабатывающему заводу на окраине Москвы — осуществлялись при поддержке американской разведки. Западные союзники, по данным издания, призывали Вашингтон продолжать ее предоставлять. Газета также утверждает, что президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 якобы высоко оценил действия Киева.

Гурулев в беседе с RTVI призвал относиться к подобной информации со скепсисом. «Мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот то, что говорит Financial Times и другие западные издания — не факт, что есть на самом деле. Это первое и самое главное», — заявил он.

По мнению депутата, российские спецслужбы уже знают всех причастных к удару по Московскому НПЗ.

«Я на 100% уверен, что наша разведка знает, кто давал команды, кто помогал и кто обеспечивал навигацию при ударе на Московский нефтеперерабатывающий завод», — сказал генерал.

Из этого, по его словам, следует несколько практических выводов, прежде всего — защита собственных объектов. В частности, по его словам, нужно признать критически важными объектами не только нефтезаводы, но и «водозабор, и котельные, и теплоэлектростанции, и железнодорожные мосты». Гурулев уточнил, что работа в этом направлении ведется, пусть и медленнее, чем хотелось бы.

«Занимаются этим. Хотелось бы быстрее, но пока как могут», — отметил он.

Главным же ответом Гурулев считает не оборону, а нанесение ударов по объектам противника, чтобы тот был полностью лишен возможности атаковать Россию.

«Чтобы не быть голословным, надо просто исключить возможность ударов по нашим объектам. Для этого нужно наконец начать воевать по-взрослому: разносить всю логистику, уничтожать руководство вражеских стран — причем не только Украины, а всех тех, кто работает сегодня против России. Бить по базам, по портам, по критически важным объектам и, по сути дела, поставить их на колени — так, чтобы не было никакого желания больше воевать с Россией», — подчеркнул депутат.

В ночь на 18 июня Московский регион подвергся массированной атаке дронов, которая стала крупнейшей за два года. Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что к утру на подлете к Москве было сбито около 200 беспилотников. Некоторые достигли Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод».