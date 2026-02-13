В ночь на 13 февраля сил ПВО отражали атаку БПЛА в Волгоградской области. По словам губернатора Андрея Бочарова, «противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры».

«Отмечаются повреждения частных домовладений в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях», — цитирует главу региона администрация Волгоградской области.

Бочаров отметил, что значительные повреждения получил жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован 12-летний мальчик.

В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Губернатор подчеркнул , что угрозы жизни всех трех пострадавших нет.

Он также сообщил, что в Волгограде БПЛА упали рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы д. 56, 8ой Воздушной Армии 9А и проспекте им. Героев Сталинграда, д. 40. Повреждены машины, выбиты стекла квартир.

Кроме того, обломки дронов упали на территории нескольких промышленных предприятий Волгограда и области.

«Даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения», — добавил Бочаров.

Об отражении атаки дронов утром 13 февраля писал также глава Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам БПЛА были уничтожены в шести районах региона: Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.