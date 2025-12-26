Разработчик в IT-компании One Inc Сергей Гасилов в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о трех факторах, на которые опирается банк в вопросе денежных переводов. По его словам, операция, которая несколько дней назад казалась безопасной, сегодня может восприниматься банком как подозрительная.

Первый фактор — это так называемые «скоростные сигналы», объяснил эксперт. То есть банки проверяют количество совершенных транзакций за короткий промежуток времени, общий объем потраченных за день денег, а также случаи неудачных попыток оплаты.

Вторая — поведенческие аномалии клиента: если операции клиента сильно отклоняются от привычных правил, то банк может заблокировать перевод.

В третьих, по словам IT-разработчика, финансовое учреждение сверяется с техническими и сетевыми сигналами. Это касается IP-адреса клиента или использования VPN. Например, в переводе может быть отказано, если местоположение устройства соответствует региону с высоким уровнем мошенничества.

Собеседник издания резюмировал, что банки с помощью ML-моделей обрабатывают эти данные менее чем за 100 миллисекунд — «быстрее, чем человек успевает моргнуть».

21 декабря, по данным РИА Новости, банки начали блокировать переводы крупных сумм между россиянами. Как отмечает агентство, для разблокировки от клиентов стали требовать информацию о получателе денег и сведения о своей связи с ним — например, родственной. Кроме того, в банке могут поинтересоваться, с какой целью осуществляется перевод и на что будут потрачены средства.

До этого глава Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров пояснял, что приостановка некоторых переводов необходима для борьбы с хищением денежных средств граждан в рамках мошеннических схем. По его словам, все переводы проверяются на подозрительность по определенным критериям, список которых будет в очередной раз расширен с 1 января 2026 года.