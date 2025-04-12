Прокуратура попросила Тамбовский гарнизонный военный суд приговорить бизнесмена Сергея Моисеева к 5,5 года лишения свободы, а также оштрафовать его на 500 тыс. рублей, передает ТАСС. Предприниматель проходит фигурантом по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.

В ходе прений сторон гособвинение суд признать Моисеева виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

«Прокурор попросил лишить Моисеева свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — уточнил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

Агентство напоминает, что на стадии предварительного следствия Моисеев дал признательные показания по делу. Но в ходе рассмотрения уголовного дела по существу в военном суде Тамбова во время допроса изменил их и заявил, что оговорил генерала.

По мнению прокурора, это стало одной из причин для ужесточения меры пресечения. Попова обвинили в давлении на Моисеева и отправили в СИЗО.

Дело Попова

В середине мая 2024 года Попова арестовали по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей.

В материалах дела говорится, что эти металлоконструкции были закуплены в рамках гуманитарной помощи и должны были использоваться для строительства укреплений в Запорожской области. Попов вину не признает.

Сначала Попова поместили в СИЗО, но следствие ходатайствовало о его переводе под домашний арест и добилось этого. Однако в феврале генерала вновь перевели под стражу. По данным его адвоката, одной из причин стало то, что Попов вышел покурить на крыльцо вместе со своим предполагаемым сообщником — обвиняемым по делу предпринимателем Сергеем Моисеевым. Для подтверждения этих слов прокурор попросил показать записи с камер наружного наблюдения, писал «Коммерсантъ».

Суд принял это предложение. При этом, по словам адвоката Попова Сергея Буйновского, видеозаписи не могли использоваться в качестве доказательства, поскольку их процессуальный статус не был определен. Кроме того, кадры не сопровождались озвучкой, но суд «необоснованно согласился доводами прокурора, предположившего, что фигуранты могли координировать свою позицию в суде».

В начале марта Попов сообщил, что он уволен из Вооруженных сил и исключен из списка воинской части, к которой был прикомандирован. Генерал утверждает, что не получал официального уведомления об увольнении, не видел выписок из приказа и не подписал ни одного рапорта, а также не проходил военно-врачебную комиссию.

9 апреля Попов попросил прервать производство по его уголовному делу, поскольку Минобороны согласилось заключить с ним контракт на участие в военной операции на Украине. Позднее Второй Западный окружной военный суд Москвы принял решение оставить генерала в СИЗО. Защита просила назначить ему домашний арест.