Президент России Владимир Путин в ходе беседы со своим сербским коллегой Александром Вучичем не проявил интереса к теме прекращения огня на Украине. Об этом сам президент Сербии сообщил в интервью агентству Bloomberg.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся 20 октября — Вучич тогда сообщил, что не сможет приехать в Россию на саммит БРИКС. До этого главы Сербии и России в последний раз говорили по телефону почти 2,5 года назад — 29 мая 2022 года.

По словам Вучича, в разговоре с Путиным он поднял тему прекращения огня, но Путин интереса не проявил.

«Все цели специальной военной операции, как он сказал, будут выполнены», — пересказал Вучич слова Путина.

Сербский лидер выразил мнение, что победитель грядущих президентских выборов в США должен выступить с предложением о перемирии между Россией и Украиной. По его словам, только такой сценарий позволит положить конец боевым действиям, хотя президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, возможно, будет трудно принять это.

«Заключите перемирие как можно скорее. Тогда найдутся пути достижения долгосрочного мира, но сделайте этот первый шаг как можно скорее», — сказал глава Сербии.

Он отметил, что прекращение боевых действий не только положило бы конец кровопролитию, но и было бы «в наилучших интересах Запада».

Украинские власти настаивают на своей «формуле мира», предусматривающей вывод российских войск за границы 1991 года. Путин обещал прекратить боевые действия «в ту же минуту», как Киев объявит о выводе украинских войск из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО.

Трамп vs Харрис

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обещала Украине неизменную поддержку в случае своего избрания на выборах главы государства. Ее соперник, кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что он в случае победы положит конец российско-украинскому конфликту еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.

Трамп уже неоднократно говорил, что сможет разрешить конфликт Киева и Москвы «за 24 часа». Детали своего плана он не раскрывал, но газета The Washington Post (WP) ранее утверждала, что республиканец в частном порядке допускал давление на Украину с целью убедить ее уступить России Крым и Донбасс.

Агентство Reuters передавало, что советники Трампа представили ему план урегулирования, который предполагает, что Киев должен будет вступить в переговоры, чтобы не лишиться военной поддержки Вашингтона, а если от переговоров откажется Россия, США усилят поддержку Украины.

В октябре Трамп в ходе встречи с редакцией газеты The Wall Street Journal заявил, что угрожал Путину нанести удар по Москве, если Россия «пойдет на Украину». «Я сказал: “Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо по центру этой чертовой Москвы”», — утверждал Трамп.

Путин после этого заявил, что не помнит подобного разговора с Трампом. Он отметил, что России «угрожать бессмысленно», поскольку ее «это только взбадривает».

Харрис в ходе сентябрьских дебатов с Трампом выразила мнение, что при его президентстве Киев бы уже проиграл, в связи с чем европейские союзники рады, что республиканец проиграл выборы в 2020 году. По ее словам, российский президент «съел бы на обед» Трампа.