В подмосковном Подольске в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Инцидент произошел днем 7 января на Юбилейной улице, на месте происшествия работают экстренные службы, передает агентство «Москва».

По данным 360.ru, очевидцы увидели человека с подозрительным предметом и вызвали полицию, около 13:30 мск раздался взрыв.

«Осторожно, Москва» пишет, что погибший — мужчина, который подорвал гранату. Место происшествия было оцеплено.

«Оцеплен был весь двор, не выпускали и не впускали людей. Кто это был, еще не понятно. Страшно, конечно, это все», — приводит MSK1.RU слова местной жительницы.

Как утверждает Baza, мужчина взорвал гранату около дома, пытаясь поговорить со своей женой. Официальная причина произошедшего пока неизвестна. Агентство «Москва» писало, что на месте происшествия мог находиться еще один боеприпас.

В ночь на 24 декабря на юге Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли два сотрудника полиции и еще один человек, находившийся рядом с ними. По версии следствия, сотрудники ДПС увидели Тот оказал сопротивление и привел в действие взрывное устройство, в результате чего все трое погибли. В МВД уточнили, что погибшие лейтенанты полиции — 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов.