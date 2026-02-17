В здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области прогремел взрыв, передает телеграм-канал «112». Информацию о произошедшем позже подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово. На месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным Mash, взрыв произошел около 14:20 мск. Обрушились второй и третий этаж, а также чердачные перекрытия. Телеграм-канал предупреждает, что есть угроза дальнейшего обрушения постройки. Источник 78.ru уточняет, что площадь здания военной комендатуры 15 на 50 квадратных метров.

Изначально Mash и 78.ru сообщали, что погибли два человека. Позже количество жертв увеличилось до трех. Как указывает телеграм-канал Shot, третий военнослужащий погиб, придавленный плитой. Еще около трех-четырех человек, по информации телеграм-каналов, могут находиться под завалами. На месте работают экстренные службы.

Причины произошедшего пока неизвестны. Местные жители рассказали«Осторожно, новости», что около 14:10 слышали взрыв в районе здания военной комендатуры. Работник ближайшего магазина признался «Фонтанке», что этого звука хватило, «чтобы испугаться».

«Потом сирены начали звучать, пожарные, полиция — службы едут туда», — поделились очевидцы с изданием.

Новость дополняется