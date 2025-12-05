Европейские лидеры считают, что Украина не должна идти на сделку с Россией без получения гарантий безопасности от США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского и европейских лидеров, в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Разговор состоялся 1 декабря.

The Wall Street Journal отмечает, что европейские лидеры настаивали, что США должна быть отведена главная роль в области обеспечения гарантий безопасности для Украины. По их словам, от Вашингтона следует добиться четкого разъяснения их позиции по этому вопросу, «прежде чем соглашаться на требования России».

1 декабря Зеленский провел переговоры в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, после которых стороны объявили о разработке предварительных подходов к гарантиям безопасности для Украины для дальнейшего обсуждения с США и другими партнерами.

На следующий день украинский лидер заявил, что в настоящий момент шансы положить конец российско-украинскому конфликту «как никогда» высоки. Говоря о содержательной стороне мирного процесса, Зеленский сообщил, что в основе переговоров лежит документ из 20 пунктов, выработанный в Женеве и затем дополненный в ходе обсуждений во Флориде. При этом он подчеркнул, что некоторые аспекты этого плана все еще требуют доработки.