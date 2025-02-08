В начале 2024 года американец Нолан Арбо стал первым участником клинического испытания нейротехнологической компании американского предпринимателя Илона Маска — Neuralink — по внедрению чипа в мозг человека. Парализованный из-за несчастного случая мужчина вновь смог пользоваться гаджетами, теперь — при помощи силы разума. После операции Маск утверждал, что Арбо хорошо восстанавливается. В интервью The Guardian пациент рассказал, как живет сейчас и почему согласился на операцию.

Как Нолан узнал об исследовании Neuralink

Нолан Арбо получил травму в результате несчастного случая в 2016 году, тогда ему было 22 года. Работая в детском лагере на севере штата Нью-Йорк, он отправился купаться на озеро. Предположительно, один из друзей случайно ударил его по голове, когда они вбежали в воду. Нолан очнулся, лежа лицом в воде: он не мог шевелиться и дышать. После этого мужчина осознал, что парализован.

Травма Нолана пришлась на область четвертого и пятого позвонков, поэтому он может двигать головой и плечами. Как пишет The Guardian, он часто выражает свои мысли кивками и пожатием плеч. Поначалу было «много признаков» того, что его состояние может улучшиться, но в конечном итоге он так и не смог полноценно двигаться. Мужчина несколько лет искал варианты, как увеличить шансы на возвращение хотя бы части утраченных возможностей. В итоге таким вариантом стала программа Neuralink, о которой Нолану рассказал друг.

Пациент заполнил онлайн-анкету и прошел несколько собеседований, однако в свой успех не верил.

«Другие парализованные люди выходят на улицу и что-то делают со своей жизнью; я вернулся домой после несчастного случая и жил со своими родителями. Я подумал, что они, вероятно, захотят кого-то более впечатляющего», — объяснил Арбо.

Однако после нескольких этапов собеседований и обследований команда Neuralink выбрала именно его. В начале января 2024 года мужчине позвонили и сообщили, что он официально выбран в качестве первого человека, которому будет установлен чип, разработанный в компании Илона Маска.

Операция длилась меньше двух часов

Арбо рассказал, что был готов к операции — он понимал, что сделал все от себя зависящее для этого этапа. Процесс занял меньше двух часов.

«Они удалили часть моего черепа, а затем вставили туда чип. У меня кожа на макушке», — поделился американец.

После операции к Нолану приехал сам Маск и сообщил, что все прошло успешно. Затем команда Neuralink активировала имплантат. Когда сотрудники увидели, что он подключился к планшету и в режиме реального времени передает информацию от клеток мозга пациента, некоторые разрыдались, вспоминает собеседник The Guardian.

«Я попытался пошевелить пальцем, как делал это миллион раз, и увидел большой желтый всплеск [на экране]. Весь зал взорвался аплодисментами», — говорит Арбо.

Через некоторое время весь мир узнал, что он научился управлять курсором мыши, а затем — играть в шахматы с компьютерной программой, перемещая фигуры по доске силой мысли.

Несчастный случай — «божественное вмешательство»

Сам Нолан называет свою травму «божественным вмешательством», потому что до несчастного случая «спал со всеми подряд, принимал наркотики, много пил» и в целом пустил свою жизнь по наклонной.

«Это Бог вернул меня назад. Я действительно думаю, что это было лучшее, что могло со мной случиться», — утверждает он.

После операции Нолану пришлось учиться взаимодействовать с чипом: он должен был создавать максимально четкие сигналы силой своего разума, а компьютер — правильно их декодировать. Мужчина по-прежнему по четыре часа в день занимается тем, что называет «сессионной» работой в Neuralink, выполняя разные упражнения — как, например, щелчки мышью по мишеням на экране для калибровки курсора.

«Вы не думаете о том, как это сделать — вы просто хотите, чтобы курсор перемещался. Когда я впервые переместил его воображаемым движением, это поразило меня. Это было безумие. Прошло две недели, и у меня весь день кружилась голова. Вот тогда-то все это и стало для меня реальностью», — рассказал пациент.

Компьютер Нолана

Журналист The Guardian отмечает, что Нолан пользуется компьютером, как и все остальные, просто совсем не двигается. «Я забываю, насколько это впечатляет, потому что для меня это уже естественно», — говорит сам пациент.

Он просит свою мать Мию открыть ноутбук, командует: «Подключить имплантат» — и начинает играть в шахматы, передвигая фигуры по доске быстрыми ловкими движениями курсора, пока его руки неподвижно лежат на подлокотниках кресла-каталки.

Таким же образом молодой человек пользуется интернетом и проверяет почту, печатая сообщения для отправки курсором на виртуальной клавиатуре. По его словам, когда он получил имплантат Neuralink, все, чего он хотел, — это играть в видеоигры — и предложил своим друзьям сыграть в многопользовательскую версию Civilization VI под названием Red Death.

«Это проверка на скорость. Побеждает тот, кто быстрее всех справится с жеребьевкой. И я обыгрывал их», — похвастался Нолан, признав, что это поразило его самого.

Другой пациент с вживленным нейрочипом — молодой человек по имени Алекс — так же играл в Counter-Strike-2, поскольку очень быстро сумел научиться управлять курсором и активно осваивает разные компьютерные программы, включая 3D-моделирование.

Нолан Арбо убежден, что эти нейрочипы «изменят мир». Но пока его больше всего раздражает то, как он печатает — нажимает курсором на виртуальные клавиши. Это далеко не тот способ вывода текста на экран, о котором Маск мечтал, когда основывал Neuralink, указывает The Guardian.

«Мы набрали почти 25 слов в минуту, но диктовка все равно лучше. Посмотрим, как это будет происходить со временем», — заявляет Нолан.

Однако несмотря на чип от Neuralink, ему все равно приходится «во всем полагаться на свою семью»: родственники помогают ему принимать душ и ходить в туалет. «Я взрослый человек. Полагаться в этом на других людей — это действительно отстой», — делится мужчина.

Пару лет назад он неохотно бросил курить, поскольку был не в силах вынести чувство вины за то, что подвергал своих опекунов пассивному курению.

«Я доволен своей судьбой»

Нолан согласился участвовать в главном исследовании Neuralink в течение шести лет. Когда исследование закончится, Neuralink либо удалит его имплантат, либо просто отключит, пишет The Guardian.

Сам пациент говорит, что «доволен своей судьбой», хотя компания не может ему ничего обещать. Молодой человек мечтает вернуться в колледж, получить ученую степень, а затем использовать свои навыки пресс-секретаря, чтобы стать защитником интересов растущего сообщества BCI (Brain-Computer Interface).

По словам Нолана, если кто-нибудь придумает способ вернуть подвижность людям с параличом ног, для него, вероятно, будет слишком поздно: его мышцы уже совсем атрофировались. Зато он мечтает о возможности подключения к автомобилю Tesla и человекоподобному роботу Tesla Optimus, чтобы использовать их как средство передвижения и личного помощника.

Нейротехнологическая компания Neuralink была основана в 2016 году и разрабатывает нейрочипы для «симбиоза» человеческого мозга с искусственным интеллектом. Запустивший этот проект Илон Маск обещал, что вживлять Neuralink будет робот-хирург, а впоследствии для этого планируется использовать лазер.

Недавно миллиардер сообщил, что в 2025 году чип имплантируют еще 20-30 пациентам, причем электроды будут вживляться глубже, чем предыдущим подопытным. Через 10 лет, по словам Маска, нейрочипами обзаведутся миллионы людей.