Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с KP.RU дала совет одесскому театру «Маски», оштрафованному за использование русского языка.

«Пусть теперь ищут буквы. Я точно знаю, что в одесском театре есть „и“, „д“, „т“, „е“ и несколько других [букв]», — сказала Захарова.

Аппарат уполномоченного по защите государственного языка Украины 18 июня сообщил, что в отношении одесского театра составлены четыре административных протокола по жалобам на использование русского языка. Как пишет издание «Страна», речь идет о театре «Маски».

Претензии возникли из-за общения сотрудника театра с посетительницей на русском языке, а также из-за трех вывесок, постов в соцсетях и книг на русском языке. По закону о государственном языке доля книжных изданий на украинском в продаже должна составлять не менее 50%, указывает издание «Новини.Live».

Часть нарушений театр устранил сразу, сообщила представитель украинского омбудсмена Анна Неруш. В марте театр «Маски» штрафовали на 17 тыс. гривен (27,8 тыс. рублей).

12 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский из перечня языков, подлежащих защите в стране в соответствии с Европейской хартией. Верховная Рада приняла соответствующий закон в декабре прошлого года.

Авторы поправок заявили, что русский язык остается самым используемым языком нацменьшинств на Украине, поэтому «нет оснований» считать, что он находится под угрозой.