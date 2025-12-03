Верховная Рада Украины 3 декабря одобрила закон, исключающий русский из перечня языков, которые нуждаются в особой защите. За принятие соответствующих поправок проголосовали 264 депутата.

Документ вносит изменения в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных языков или языков нацменьшинств, пояснила пресс-служба украинского парламента. В новом украинском переводе вместо выражения «языки нацменьшинств» употребляется словосочетание «миноритарные языки».

В пояснительной записке к закону говорится, что хартия была переведена на украинский язык «некорректно»: не с оригинала на английском или французском, а с русского.

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская утверждала, что в результате «намеренного искажения» украинского текста хартии «была подменена сама идея документа». «Хартия должна была защищать языки, находящиеся под угрозой исчезновения, а не языки “привилегированных” меньшинств», — заявила Ивановская (цитата по «Интерфакс-Украина»).

В соответствии с принятым законом положения Европейской хартии на Украине будут применяться к таким языкам, как белорусский, болгарский, гагаузский, иврит, идиш, караимский, крымскотатарский, крымчакский, немецкий, новогреческий, польский, ромский, румейский, румынский, словацкий, венгерский и урумский.

В пояснительной записке к закону говорится, что русский язык «вследствие своего господства на протяжении нескольких столетий» остается самым используемым языком нацменьшинств на Украине. В связи с этим «нет оснований» считать, что он находится под угрозой, считают авторы поправок.

«Объем реального использования русского языка на Украине по многим показателям равен или превышает объемы использования государственного языка, что может обусловить вытеснение украинского языка на функциональную периферию», — утверждается в записке.

Исключение русского языка из перечня, по мнению депутатов Рады, не нарушает обязательств Украины по хартии, и соответствует положениям ее преамбулы, согласно которым охрана и развитие региональных или «миноритарных» языков не должны вредить официальным языкам и необходимости изучать их.

Молдавский язык изъят из перечня, поскольку Молдова в 2023 году законодательно закрепила статус государственного языка за румынским и убрала упоминание молдавского языка из Конституции и всех официальных документов.

«Русский язык больше не защищен на Украине Европейской хартией языков», — заявил в соцсетях депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.

Нардеп Максим Бужанский заявил украинскому изданию «Страна», что принятие закона ни на чем не отразится, так как Украина «и так не оказывает никакой помощи ни одному из языков».

В конце октября Вятрович и другие нардепы сообщали, что законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии снят с рассмотрения якобы по просьбе представителей Совета Европы. Министр культуры Украины Татьяна Бережная тогда заявила, что ситуация вокруг законопроекта «не столь радикальна» и что проводятся консультации, в какой редакции документ будет включен в повестку Рады.

Статус русского языка и мирный план

В 2025 году на сайте офиса президента Украины убрали возможность просматривать страницы на русском языке. Такая опция была доступна посетителям портала до 30 декабря 2024 года включительно. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что сохранять русский язык на сайте «нет смысла», поскольку «он уже не исполняет никакой там роли».

Бывший внештатный советник главы президентского офиса Алексей Арестович в свою очередь рассказывал, что украинские чиновники и сам президент Владимир Зеленский активно говорят по-русски, а украинский используют только для официоза.

В неформальном общении депутатов Верховной Рады тоже «преобладает» русский язык, заявил украинскому изданию Telegraf нардеп Владимир Вятрович. Он отметил, что обнародованные в ноябре аудиозаписи по громкому делу о коррупции и хищениях в энергосфере показали, «насколько русифицирован политический класс» Украины.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что обеспечение условий для русского языка на Украине должно быть положено в основу долгосрочного мира. Агентство Reuters писало, что на саммите с участием президента США Дональда Трампа на Аляске Путин потребовал вернуть русскому языку статус официального на Украине в качестве одного из условий мирного соглашения.

Согласно проекту мирного плана США, опубликованного западными изданиями в ноябре, один из пунктов предполагает, что Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств. Заместитель постпреда Украины в ООН Христина Гайовишин после этого заявила, что Киев не согласен на послабления для русского языка.