С сайта офиса президента Украины исчезла вкладка, позволявшая пользователям просматривать страницы портала на русском языке, обратил внимание RTVI. Судя по скриншотам, сохранившимся в веб-архиве, такая возможность оставалась на ресурсе вплоть до 30 декабря 2024 года. На скриншоте от 31 декабря соответствующей вкладки уже нет.

Последний материал на русском языке вышел на сайте офиса Владимира Зеленского 30 декабря 2023 года ― это вечернее обращение украинского президента, в котором он рассказал об итоговом заседании ставки верховного главнокомандующего и планах на следующий год. После этого русскоязычных текстов на портале не публиковалось.

До 30 декабря 2024 года включительно посетители сайта офиса президента Украины могли в правом верхнем углу выбрать один из трех языков отображения контента: русский, украинский либо английский. Сейчас на портале доступен просмотр только на двух языках: украинском и английском.

В июле 2023 года на сайте офиса Зеленского была размещена петиция с требованием убрать русский язык с официального ресурса главы государства. В обращении, автором которого указан лейтенант ВСУ Андрей Гайдай, утверждается, что «украинцы требуют немедленно убрать язык агрессора».

«Это не допустимо, чтобы на сайте главы государства все это время существовал русский язык, который столетиями насильно насаждали украинцам», — говорится в тексте (орфография сохранена).

Для передачи вопроса на рассмотрение петиция должна набрать 25 тыс. подписей. Обращение Гайдая получило 25,7 тыс. голосов. Его статус на момент публикации этого материала — «на рассмотрении».

После размещения петиции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что русский язык, «безусловно, снимут» с сайта президента. Он отметил, что с переводом на русский к тому моменту публиковались только речи Зеленского.

«Мы снимем язык, безусловно, не вижу здесь никакой проблемы. <…> Нет смысла держать этот язык, потому что он уже не исполняет никакой там роли», — заявил Подоляк в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову.

С марта 2014 года, когда Крым был присоединен к России по итогам референдума, с сайтов украинских госорганов были удалены их русскоязычные версии. Речь идет об онлайн-ресурсах ключевых министерств, в том числе Минздрава, МИДа, Минобороны, Минфина, а также СБУ, судов и других.

Как в Киеве относятся к русскому языку

В октябре 2023 года в Киевском национальном университете (КНУ) имени Тараса Шевченко закрыли учебные программы по изучению русского и белорусского языков, а также запретили использовать российские источники в научной деятельности. Ректор КНУ Владимир Бугров сравнил изучение русского языка и литературы с изучением вирусов на медицинском или биологическом факультетов.

«Так же в университете должна изучаться русская литература — под наблюдением преподавателя-исследователя <…>. И должен быть ее критический анализ», — заявил он.

Статья 10 Конституции Украины гласит, что государственным языком является украинский, при этом «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины». В 2019 году Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В нем закреплен статус украинского как «единственного государственного языка». На нем обязаны разговаривать при исполнении обязанностей чиновники, представители спецслужб, депутаты, военные, медики и педагоги. Применение украинского языка обязательно в сфере науки, культуры, СМИ, книгоиздания и других отраслях.

В январе 2025 года Зеленский отказался говорить по-русски во время интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Он заявил, что «прекрасно владеет» русским языком, но не хочет «давать пас» президенту России Владимиру Путину, чтобы «он говорил, что мы один народ и на одном языке говорим».

Бывший внештатный советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович, комментируя слова украинского президента, рассказал, что за два с половиной года своего пребывания на этом посту «не слышал ни одного совещания, которое было бы проведено не на русском языке».

«Офис президента — это место, где говорят на русском языке все без исключения, включая Зеленского. Всегда. Никаких внутренних исключений не бывает. Это только официоз», — сообщил Арестович блогеру Николаю Фельдману.

В июле, на фоне переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская предложила «устранить символическое неравенство в законодательстве» и отменить особый статус русского языка, назвав его «не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации». Отвечая на вопрос, пройдена ли точка «невозврата к русификации», украинский языковой омбудсмен заявила, что в стране «очень близки к необратимости, но она не гарантирована раз и навсегда».

После саммита президентов России и США на Аляске 15 августа агентство Reuters писало со ссылкой на источники, что российская сторона потребовала вернуть русскому языку статус официального на Украине в качестве одного из условий мирного соглашения. Зеленский в свою очередь заявил, что украинский ― единственный государственный язык в стране. Предложение Москвы он расценил как попытку «ставить ультимативные условия и усложнять процесс».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что отмена законов, которые «запретили русский язык и каноническую Украинскую православную церковь», должна стать первым шагом на пути к урегулированию, «который не зависит ни от каких пожеланий Зеленского или кого бы то ни было еще».