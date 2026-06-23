Госдума в первом чтении приняла резонансный правительственный законопроект, который предусматривает комплекс мер по модернизации и поддержке «Почты России», а также делает электронную квитанцию на оплату услуг ЖКХ основной, передает корреспондент RTVI. Законопроект поддержали 317 депутатов, 22 парламентария воздержались. Никто против не проголосовал.

Новый закон принимается из-за того, что «Почта России» находится в очень сложной финансово-экономической ситуации, пояснил журналистам глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Есть накопленные проблемы и долги прошлых периодов, которые, по сути, угрожают ее существованию. Мы убеждены, что этот пакет мер поддержки оздоровит ситуацию и установит тот задел на будущее, который позволит, в том числе, развивать “Почту России” и приступить к программе модернизации почтовых отделений по всей территории нашей страны вне зависимости от их размера и географии», — сказал он.

Принятым в первом чтении законопроектом создается электронная почтовая система, пояснил Боярский журналистам.

«Мы в цифру переводим то, что сейчас существует на бумаге. Подчеркну, для граждан это будет удобно и произойдет автоматически. То есть теперь юридически значимая корреспонденция, заказные письма в старом варианте смогут приходить в личные кабинеты «Государственных услуг» с тех юридически значимых адресов, которые юридические лица обязаны будут открыть в «Почте России». Для граждан существование такой возможности будет бесплатно, как и получение юридически значимой корреспонденции», — уточнил депутат.

Вместе с тем, продолжил он, появится уникальная современная цифровая возможность направить цифровое заказное письмо прямо из своего личного кабинета на «Госуслугах», то есть не нужно будет идти в почтовое отделение.

Уйдут в прошлое «квиточки» о приходе бумажного заказного письма или посылки, рассказал парламентарий. Уведомление будет приходить на телефон в виде СМС.

Реклама в ящиках

«Почта России» получает монопольное право на работу с почтовыми ящиками абонентов, в том числе в многоквартирных домах, следует из законопроекта.

«Для простого гражданина это значит сокращение получения всяких рекламных, ненужных или даже порой мошеннических объявлений. А для «Почты России» это, конечно, дополнительный источник дохода, потому что те, кто захотят разместить свою рекламу легально в наших почтовых ящиках, должны будут официально заключить договор с «Почтой России», — сказал журналистам Боярский.

Плата за квитанции на оплату услуг ЖКХ

Законопроект делает «Госуслуги» основным способом получения квитанций на услуги ЖКХ. Согласно законопроекту, «в случае, если у гражданина отсутствует личный кабинет на «Госуслуги» или он отказался от электронной доставки платежных документов, АО «Почта России» осуществляет возмездно печать и доставку бумажных платежных документов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Электронный способ доставки квитанций будет считаться базовым, дополнительно предоставлять бумажные документы на оплату в таком случае не будут.

«Не возникает каких-то просроченных платежей, пени и так далее. Преимущественное право почты на доставку в почтовые абонентские ящики в многоквартирных домах — давно назревшая мера в этом смысле», — рассказал о плюсах на пленарном заседании замглавы Минцифры Иван Лебедев.

Никакой платы со стороны гражданина за квитанцию на услуги ЖКХ законопроект не вводит, считает он.

«Есть ГИС ЖКХ, который давно создан и успешно работает, есть портал “Госуслуги”, который создан и успешно работает, есть вся инфраструктура и провязка между ними. И в этом смысле да, есть внутриплат между ГИС ЖКХ, например, и порталом “Госуслуг”, но не гражданина», — сказал Лебедев во время заседания Госдумы.

«Сама норма законопроекта, может быть, впрямую это не раскрывает, что важно, конечно, видеть [акты] правительства, но полностью заверяем, что никаких оплат, возникающих с плеча гражданина для того, чтобы эту премию переложить на наших граждан, точно нет. Никаких идей, их никогда не было, и таких подходов не реализовано в нашем законопроекте. Это, что называется, стопроцентная гарантия», — заверил замглавы Минцифры депутатов.

«Люди и так не в восторге»

Однако, сказал RTVI депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, «все же понимают, что любая комиссия по оплате в сфере услуг всегда ложится на кошелек конечного потребителя».

«И заплатят за неэффективность “Почты России” не коммунальные предприятия, выставляющие счета, а снова обычные люди: пенсионеры, молодые семьи, люди, которые живут от зарплаты до зарплаты и которые и так не в восторге от постоянно дорожающей коммуналки», — сказал парламентарий.

Идея ввести монополию и плату за выставленные счета за услуги ЖКХ — плохой способ решить проблему с неэффективной работой госкомпании, убежден Куринный.