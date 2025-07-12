Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет руководить страной 30 лет.

«Я не буду президентом 30 лет или сколько там, 35 лет. Я не буду. Поверьте мне», — сказал он в документальном фильме Би-би-си «История Зеленского».

Зеленский добавил, что ему нужно «пройти через эту работу» и «сохранить уважение и самоуважение».

Жена украинского президента Елена Зеленская заявила в фильме Би-би-си, что надеялась на поражение своего мужа на президентских выборах 2019 года.

«Я никогда не говорила это вслух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит», — рассказала она.

В конце июня Зеленский в интервью Sky News допустил, что он не самый лучший лидер, способный провести Украину через военный конфликт, но в то же время выразил мнение, что он «самый опытный».

«Всегда есть люди лучше вас. В критические моменты у меня было 20 переговоров с лидерами ежедневно. Все это нужно выстраивать, нужно привезти в Украину не только соглашение, но и результат. Это тяжелая функция лидера», — заявил он.

На вопрос о том, задумывался ли он об уходе, Зеленский ответил, что «всегда готов» на такой шаг, но «не готов предать народ».

«Идет война, и мой большой долг — пройти эту войну вместе с моей страной. Если мой народ считает, что ему нужен другой лидер, я просто не имею права оставаться. Это факт. Да, я устал. Потому что страна воюет. И есть люди, которые так же устали, а может, даже больше», — сказал он.

В июньском интервью британской газете The Times глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил мнение, что Зеленский должен принять участие в следующих выборах главы государства.

«Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого видела моя страна за годы независимости», — сказал он.

По словам Ермака, Зеленский — «демократ» и «очень сильный человек», которого «не измотало» даже руководство страной во время боевых действий.

Президентские выборы пройдут на Украине, как только «появится возможность» и будет отменено военное положение, добавил глава офиса президента.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. Избрать главу государства украинцы должны были 31 марта того же года, однако из-за военного положения, которое продлено до 9 мая 2025 года, голосование не проводилось. Закон, регулирующий этот режим, запрещает проводить выборы во время военного положения. В украинской Конституции прямого запрета на это нет. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос о легитимности власти на Украине важен в контексте возможных переговоров. Он отмечал, что единственной легитимной властью после 20 мая 2024 года обладает Верховная Рада и ее спикер. В то же время, по мнению Путина, обращаться к Раде «в условиях узурпации власти правящей верхушкой» на Украине «бессмысленно». В Киеве заявляли, что Зеленский законно занимает свой пост до избрания следующего президента.