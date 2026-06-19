Президент Украины Владимир Зеленский обратился к бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве с просьбой помочь в организации переговоров с Россией. Об этом сообщает ICL Notícias.

По данным бразильского издания, Зеленский попросил Лулу лично позвонить президенту России Владимиру Путину и убедить его включиться в прямые переговоры, а в перспективе — согласиться на встречу с украинской стороной при участии посредников. Кроме того, в статье отмечается, что в Киеве также рассчитывают на то, что бразильский президент сможет использовать свои каналы связи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Разговор двух лидеров состоялся 17 июня на полях саммита G7 в Эвиане во Франции и продолжался около 40 минут. Зеленский в своем телеграм-канале назвал встречу «хорошей», не раскрыв подробностей. По его словам, Лула поделился идеями о возможных дипломатических подходах, а стороны договорились поддерживать контакт в ближайшие недели.

Сам Лула отдельно подчеркнул, что встреча с Зеленским в Эвиане состоялась по просьбе украинской стороны. Как считает бразильская сторона, Киев пошел на этот шаг еще и потому, что испытывает трудности с поиском каналов диалога с Москвой, тогда как у Бразилии сохраняются хорошие отношения с Россией.

На следующий день, 18 июня, на пресс-конференции бразильский лидер подтвердил готовность к посреднической роли и сообщил, что намерен связаться со всеми пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН — Путиным, Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, а также лидерами Франции и Великобритании. «Если я могу помочь, я буду помогать», — сказал он.

По словам Лулы, во время встречи он «впервые почувствовал, что Зеленский действительно настроен на поиск решения». Ответственность за исход конфликта бразильский президент при этом возложил на постоянных членов Совбеза: «Именно они несут ответственность за обеспечение мира или продолжение войны. <…> Этому нужно положить конец. И только они могут это сделать. <…> Надеюсь, что СБ ООН сможет действовать более эффективно для прекращения конфликта, который длится уже более четырех лет».

По мнению бразильского президента, правительства стран Запада, которые поддерживают Киев, «уже устали» от затянувшегося конфликта, и потому, по его словам, на этом саммите он «впервые почувствовал, что у глав государств есть большое желание найти решение».

Это не первый случай, когда Киев обращается к Бразилии с подобной просьбой. Еще в 2025 году украинская сторона направляла аналогичный запрос, и бразильский МИД подтвердил ICL Notícias, что послание было передано Путину, однако конкретного результата тогда добиться не удалось.

Бразилия последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта: в 2024 году она вместе с Китаем выдвинула мирную инициативу из шести пунктов, которая предусматривала проведение международной конференции с участием обеих сторон.

Вместе с тем на саммите G7 лидеры «семерки» договорились об увеличении поставок Украине вооружений, в том числе средств большой дальности, и об усилении санкционного давления на Россию.