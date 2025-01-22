Президент Украины Владимир Зеленский призвал «давить на Россию» в ситуации с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в казахстанском Актау. Соответствующее заявление он сделал 22 января на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

В посте, опубликованном в телеграм-канале Зеленского, отмечается, что украинский президент во время беседы с Алиевым «еще раз выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний» и гибелью людей». Украинский лидер выразил убеждение, что «доказательства с места катастрофы очевидны». «Важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду», — добавил он.

По словам Зеленского, на встрече с Алиевым речь также зашла о двусторонних отношениях Украины и Азербайджана и их развитии в будущем. Главы государств обсудили в том числе увеличение товарооборота между странами «на перспективу» и сотрудничество в энергетической сфере.

«Ценим всю помощь Азербайджана для Украины», — написал Зеленский.

В пресс-службе азербайджанского президента уточнили, что встреча лидеров двух стран состоялась по инициативе Украины.

«В ходе беседы были обсуждены связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности», — говорится в сообщении.

Это не первый диалог Зеленского и Алиева о крушении самолета AZAL. В конце декабря украинский президент выразил азербайджанскому президенту соболезнования в связи с катастрофой. Ключевым приоритетом он назвал тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле. Зеленский заявлял, что Россия должна «предоставить четкие объяснения» касательно крушения самолета в Казахстане. Он добавил, что Украина поддержит Азербайджан всеми необходимыми средствами и призвал другие страны поступить аналогичным образом.

Крушение самолета AZAL

Пассажирский самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года неподалеку от казахстанского Актау. На борту лайнера находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек. В Кремле отмечали, что в момент, когда воздушное судно пыталось зайти на посадку в аэропорт Грозного, российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ.

Через три дня после авиакатастрофы российский президент Владимир Путин созвонился с Алиевым и принес извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Сам Алиев позже заявил, что самолет «был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы» и получил повреждения «вследствие обстрела с земли», когда находился в небе над Россией. Глава государства потребовал от Москвы признания вины и выплаты компенсаций.

В начале января Алиев заявил, что вина за крушение самолета AZAL лежит на «представителях России» и призвал наказать виновных, а также потребовал «полной прозрачности и человеческого поведения». Азербайджанский президент упрекнул Москву в попытках «замять инцидент» и отстаивать «абсурдные версии». Комментируя высказывания Алиева, в Кремле указали на заинтересованность Москвы в объективном и беспристрастном расследовании авиакатастрофы.

Следственный комитет России после крушения самолета AZAL в Казахстане возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). В Казахстане и Азербайджане также были заведены уголовные дела.

В конце декабря Казахстан отправил бортовые самописцы AZAL в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA). 7 января расшифровка черных ящиков была завершена. Глава МИД России Сергей Лавров в середине января заявил, что содержимое самописцев «дало немало интересной информации», которая не подтвердила данные СМИ о катастрофе.