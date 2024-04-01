Жена обвиняемого в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Далерджона Мирзоева — попала в больницу после того, как узнала о произошедшем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соседку родителей обвиняемого.

«Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание, и до сих пор лежит в больнице в реанимации», — сказала она.

32-летний гражданин Таджикистана Далерджон Мирзоев вместе с тремя другими подозреваемыми был арестован по обвинению в совершении теракта на «Крокус Сити Холл». Во время заседания стало известно, что он женат и имеет четверых несовершеннолетних детей. У Мирзоева была трехмесячная регистрация в Новосибирске, но она истекла, официально в России он трудоустроен не был. На заседании суда он признал свою вину.

В разговоре с РИА Новости отец Мирзоева Барот рассказал, что его сын говорил, что приедет в Таджикистан 24 или 25 марта. По словам собеседника агентства, Далерджон Мирзоев регулярно звонил из России, подолгу разговаривал с мамой, женой и сестрой, а также присылал деньги.

Источники Reuters и РИА Новости утверждали, что российские следователи приезжали в Душанбе и допрашивали родственников четырех граждан Таджикистана, подозреваемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». На условиях анонимности они сообщили, что по просьбе российской стороны семьи предполагаемых террористов были доставлены в столицу Таджикистана из городов Вахдат и Гиссар, а также из района Рудаки. По словам источника РИА Новости в силовых структурах, действия спецслужб республики по запросу Москвы лично курировал президент страны Эмомали Рахмон.

Кроме того, РИА Новости писало, что силовики допрашивали и соседней Далерджона Мирзоева в Таджикистане. «Нас тоже вызывали на допрос, но отпустили в тот же день», — рассказала одна из соседок родителей обвиняемого агентству.

Портал «Азия-Плюс» со ссылкой на жену брата другого подозреваемого в совершении теракта в «Крокусе» — Фаридуна Шамсиддина — сообщил, что его родственники не появлялись дома с 23 марта. По ее словам, «люди в официальной одежде» забрали отца, мать, брата, жену с 8-месячным ребенком, тещу, дядю и двоюродных братьев Фаридуна Шамсиддина.

«Моего мужа и сыновей тоже нет. Они пошли разузнать о своем дяде и больше не вернулись. Не знаю, где они сейчас и что с ними», — рассказала женщина.

О том, что родственников Шамсиддина «увезли какие-то люди», в беседе с «Азия-Плюс» подтвердил и один из соседей семьи. При этом власти Таджикистана не сообщали о задержании родственников Фаридуна Шамсиддина.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу, после чего подожгли здание. По последним данным МЧС, число погибших в результате теракта возросло до 144, количество пострадавших превысило 550.

В рамках расследования теракта были арестованы девять фигурантов, в том числе четверо предполагаемых исполнителей — граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализод, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. По предъявленным обвинениям в терроризме (ст. 205 УК РФ) им грозит пожизненное лишение свободы. Как сообщала ФСБ, всего в рамках дела о теракте были задержаны 11 человек.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство»*. В России заявляют о причастности Украины к теракту в «Крокусе». В Киеве такие обвинения связали с «антиукраинской истерией».

* запрещенная в России террористическая организация