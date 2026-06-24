Работодатель не всегда обязан доплачивать сотруднику за замещение ушедшего в отпуск коллеги: многое зависит от того, как сформулирован трудовой договор. Об этом в беседе с RTVI заявил HR-эксперт, глава кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян.

Ранее HR-эксперт Оксана Волкина в разговоре с «Абзацем» сообщила, что на практике размер доплаты за замещение коллеги в отпуске составляет около 30% от его зарплаты. При этом, подчеркнула она, претендовать на такие выплаты можно только при официальном трудовом договоре.

По словам Мурадяна, эта цифра не отражает реального положения дел.

Согласно статье 151 Трудового кодекса России, если обязанности временно отсутствующего сотрудника возлагаются на других работников без освобождения от основной работы, они вправе рассчитывать на доплату. Ее размер устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы.

«Про 30% я не могу сказать, что это правда: не знаю, откуда взялась эта цифра. Вам платят либо по количеству дней — сколько Вася получал и сколько дней вы за него работаете, — либо почасовку. <…> То есть, условно говоря, работодатель и работник могут допсоглашением договориться о том, как это будет оплачено», — объяснил эксперт.

Главным критерием, определяющим право на доплату, Мурадян назвал содержание трудового договора. Если в нем расплывчато прописаны функции работника или есть оговорки о возможных дополнительных задачах, шансов на компенсацию почти нет, отметил собеседник RTVI.

«Если трудовой договор составлен жидко — указаны примерные обязанности, сказано, что задачи могут меняться, или есть формулировки вроде “выполняя, но не ограничиваясь”, — то никто вам ничего доплачивать не будет. Если же у вас четко обозначены все трудовые функции шаг за шагом и никаких поправок на ненормированный рабочий график, на дополнительные задачи не указано, то, конечно, вы можете носом вертеть и сказать: “Ничего делать не буду, хочешь — доплачивай”», — сказал он.

Сама по себе доплата автоматически не начисляется — для этого нужен отдельный документ, продолжил Мурадян.

«Основанием для того, чтобы бухгалтерия начислила вам дополнительные деньги, служит допсоглашение между работодателем и работником, в котором прописаны объем задач и размер дополнительного вознаграждения. Именно на основании этого документа бухгалтерия и будет начислять вам доплату», — добавил он.

Те же правила действуют и в отношении руководителей, замещающих подчиненных. Если в трудовых обязанностях заместителя используются широкие формулировки — например, «развитие отдела продаж» или «управление коллективом», — на автоматическую доплату он рассчитывать не вправе, подчеркнул Мурадян.

«Руководитель ушел, пришел заместитель, а у него в трудовых обязанностях написано: “развитие отдела продаж”. Ну, сорри, дорогой. Руководителя нет, будешь работать за него, ведь по факту это тоже развитие продаж», — пояснил эксперт.

Отдельно Мурадян разграничил трудовые отношения и договоры гражданско-правового характера (ГПХ): нормы Трудового кодекса на них не распространяются. Он уточнил, что, если по договору ГПХ заказчик хочет расширить объем работ, стороны подписывают допсоглашение с новым перечнем задач и суммой оплаты.

«Если вы работаете по договору ГПХ, то вы подрядчик, и, если компания-заказчик хочет поручить вам что-то еще, подписывается допсоглашение, в котором фиксируются новый объем работ и дополнительная сумма. Например, вы шьете платья, а в процессе заказчик просит инкрустировать их жемчугом или выполнить другую дополнительную работу. Тогда вы говорите: “Работы стало больше — давайте подпишем допсоглашение, пропишем цену, сроки и условия, и я это сделаю”. Договоры ГПХ так и работают», — сказал собеседник RTVI.

Если работодатель нарушает права сотрудника и отказывается платить, несмотря на законные основания для доплаты, остается один путь — жалоба в Роструд, который вправе провести выездную проверку. Однако, по словам Мурадяна, прежде чем идти на конфликт, стоит взвесить риски и попытаться договориться.

«Моя искренняя рекомендация: прежде чем ссориться с работодателем, стоит помнить, что поиск работы для офисного специалиста в России сейчас занимает 5,5 месяца. То есть, если вы начнете искать новое место, примерно столько времени можете оставаться безработным. Может быть, лучше спокойно поговорить и сказать: “Слушайте, это не прописано, но вы добавляете мне задачи. Давайте по-человечески договоримся”. Компенсация не обязательно должна быть денежной: это могут быть дополнительные дни отгула, увеличение отпускных или премия», — заключил он.