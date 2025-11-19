В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта и государственной измене. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

Задержанный мужчина планировал теракт в отношении высокопоставленного сотрудника регионального органа власти, уточнили в спецслужбе.

По данным ФСБ, задержанный собирал данные о дислокации российских военнослужащих и передавал их спецслужбам Украины. Также житель ДНР подозревается в незаконном обороте взрывчатки. Из схронов он изымал компоненты и собирал из взрывные устройства, которые были предназначены для «диверсионно-террористических актов на территории ДНР».

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о покушении на преступление, теракте и госизмене (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 и ст. 275 УК). Имя подозреваемого и какие-либо подробности о нем не приводятся.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали двух жительниц Херсонской области по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По информации ФСБ, задержанные с гражданством России и Украины, 1978 и 1981 годов рождения, инициативно занимались сбором информации и месторасположении российских военных, а также путях передвижения техники.

В начале ноября ФСБ сообщала о задержании жителя Москвы, подозреваемого в государственной измене. По версии спецслужбы, мужчина 1988 года рождения по собственной инициативе вступил в контакт с сотрудником спецслужбы одного из государств, входящих в состав НАТО, с целью передачи данных об «оппозиционно настроенных россиянах» для склонения к «конфиденциальному сотрудничеству».