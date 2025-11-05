В Москве задержали мужчину по уголовному делу о госизмене, его подозревают в сборе данных для спецслужбы одной из стран НАТО. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Речь идет о москвиче 1988 года рождения, который «инициативно» связался с представителем спецслужбы одной из стран НАТО и передавал ему сведения об «оппозиционно настроенных» россиянах для их дальнейшего склонения к «конфиденциальному сотрудничеству», утверждается в пресс-релизе ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене в виде оказания помощи иностранному государству, направленной против безопасности России (ст. 275 УК). Подозреваемый арестован, по месту его жительства проведены обыски, сообщает ФСБ. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

На видео, которое предоставило ФСБ, задержанный говорит, что познакомился с гражданкой неназванной страны, которая пообещала помочь ему с переездом из России. Как утверждает подозреваемый, она передала адрес электронной почты, после чего с ним связался «куратор», который сообщил, что «для сотрудничества необходимо передать кое-какую информацию».

По словам мужчины, затем иностранка предложила ему «заняться диверсионной деятельностью» — сфотографировать объект военно-промышленного комплекса. После этого мужчина продолжил общаться с ней и «куратором».

«В продолжении разговора с куратором он заявляет о том, что для того, чтобы я вступил в доверительные отношения полно, нужно заполучить сведения. Гражданка <…> передала сведения оппозиционеров, которые я передал куратору. И вскоре меня задержали сотрудники ФСБ», — говорит он.

31 октября ФСБ сообщила о задержании жителя Печоры, который планировал вступить в ряды ВСУ. По данным спецслужбы, мужчина также решил вступить в террористическую организацию для участия в диверсии. В отношении него возбудили уголовные дела по нескольким статьям УК.

До этого ФСБ сообщила о задержании 19-летнего жителя Симферополя по подозрению в подготовке теракта в отношении сотрудника МВД. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

23 октября ФСБ задержала в Карелии россиянина 1980 года рождения, который, по версии спецслужбы, собирал информацию о военных и планировал совершить теракт на железнодорожном мосту.