ФСБ сообщила о задержании 19-летнего жителя Симферополя по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС).

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым», — сказано в сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, жителя Симферополя завербовали в Telegram, он арендовал квартиру напротив дома сотрудника полиции, организовал там наблюдение, а также посредством схрона получил компоненты самодельного взрывного устройства.

Во время обыска у подозреваемого была найдена готовая к применению бомба «осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 грамм», отмечает спецслужба.

По информации ведомства, задержанный планировал заложить взрывное устройство под днище машины сотрудника МВД. После теракта мужчина собирался «выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы».

Подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

23 октября ФСБ сообщила о задержании в Карелии россиянина 1980 года рождения. По данным ведомства, тот собирал данные о военных и планировал совершить теракт на железнодорожном мосту. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 281.1 (часть 3) УК РФ («Содействие диверсионной деятельности»).