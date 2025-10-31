Диверсант из Коми, который пытался воевать против российской армии, задержан в поезде, следовавшем в Белгород, передает ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Печоры, подозреваемого в государственной измене», — сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, задержанный поддерживал киевский режим и решил вступить в террористическую организацию для участия в диверсии. В ФСБ отметили, что фигурант планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских Вооруженных сил.

Свои данные задержанный передал куратору этой организации через Telegram, а также выполнил разведывательное задание, которое было связано с объектом стратегической инфраструктуры в Печоре.

В отношении него возбудили уголовные дела по нескольким статьям УК России, включая государственную измену и участие в террористической деятельности, что может привести к пожизненному заключению.

28 октября пресс-служба ФСБ сообщила о задержании 19-летнего жителя Симферополя по подозрению в подготовке теракта в отношении высокопоставленного сотрудника МВД. По данным ведомства, фигуранта завербовали в Telegram, он арендовал квартиру напротив дома сотрудника полиции, организовал там наблюдение, а также посредством схрона получил компоненты самодельного взрывного устройства.

До этого, 23 октября, сотрудники ФСБ задержали в Карелии россиянина 1980 года рождения. По данным спецслужбы, он собирал данные о военных и планировал совершить теракт на железнодорожном мосту. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 281.1 (часть 3) УК РФ («Содействие диверсионной деятельности»).