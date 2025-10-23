ФСБ сообщила о задержании в Карелии россиянина 1980 года рождения. По данным спецслужбы, тот собирал информацию о военных и планировал совершить теракт на железнодорожном мосту. Возбуждено уголовное дело по статье 281.1 (часть 3) УК РФ («Содействие диверсионной деятельности»).

По данным пресс-службы ФСБ, гражданин России связался с украинским куратором через Telegram. Тот поручил ему собрать сведения о расположении военных и провести разведку железнодорожного моста с целью подготовки диверсии, отмечается в сообщении.

В итоге россиянин был задержан, он уже дал показания о «сотрудничестве со спецслужбами Украины для проведения в их интересах рекогносцировочных мероприятий», сообщает спецслужба.

В 2023 году РБК со ссылкой на источники сообщил о задержании в Карелии 18-летнего Андрея Васюренко. По данным издания, молодого человека, выступающего за независимость республики, заподозрили в попытке склонить граждан России к госизмене, включая переход на сторону Украины.

В отношении Васюренко было возбуждено уголовное дело о приготовлении к подстрекательству к государственной измене путем перехода на сторону противника. В 2024 году его приговорили к девяти годам лишения свободы.