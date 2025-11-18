Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жительниц Херсонской области по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По данным спецслужбы, две женщины с гражданством России и Украины, 1978 и 1981 годов рождения, инициативно занимались сбором информации и месторасположении российских военных и путях передвижения техники.

Собранные данные женщины впоследствии отправляли представителям Главного управления разведки Министерства обороны Украины при помощи мессенджера Telegram с целью причинения ущерба личному составу, уничтожения вооружения и срыва выполнения боевых задач.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела в соответствии со ст. 276 УК («Шпионаж»). Обе женщины заключены под стражу, проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий с целью определения всех деталей их деятельности и установления их противоправных связей.

Ранее сообщалось о задержании жителя Москвы, подозреваемого в государственной измене. По версии ФСБ, мужчина 1988 года рождения по собственной инициативе вступил в контакт с сотрудником спецслужбы одного из государств, входящих в состав НАТО, с целью передачи данных об «оппозиционно настроенных россиянах» для склонения к «конфиденциальному сотрудничеству».

На кадрах видеоролика, представленного российской спецслужбой, мужчина рассказал о знакомстве с гражданкой неназванной страны, которая пообещала ему помощь в переезде в другую страну. По словам задержанного, после разговора с этой женщиной с ним связался «куратор», попросивший «передать кое-какую информацию».