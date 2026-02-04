Первая пятидневка февраля в Москве может стать самой холодной в XXI веке, пик морозов еще впереди. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в век глобального потепления более холодным начало последнего зимнего месяца было только в феврале 2012 года, когда средняя температура воздуха составила -20,2.

«В Московской области минувшей ночью холоднее всего было в Черустях — там минимум составил -28,6, а самой тёплой точкой на карте погоды Подмосковья стало примостившееся сразу за МКАДом село Немчиновка, там минимальная температура воздуха составила -19,5», — отметил Леус.

Синоптик отметил, что жителям московского региона «осталось пережить» еще две морозных ночи с температурой ниже -20.

Специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин ранее рассказал RTVI, что в пятницу, 6 февраля, по словам специалиста, ожидается приближение теплого атмосферного фронта, которое «принесет снегопады и потепление».

Он также отметил, что в ночь на четверг температура снизится до минус 25—27 градусов, днем будет около минус 14—17, отметил Ильин. Он добавил, что во вторник и среду осадков не ожидается, а солнечная погода продлится до четверга, 5 февраля.