В первые дни февраля в Москве и области ожидаются сильные морозы, временами возможен небольшой снег. Об этом RTVI рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«В Москве [в ближайшие дни] сохранится холодная погода. И в субботу, и в воскресенье у нас температура воздуха будет градусов на 10 ниже климатической нормы», — сообщила она.

В субботу, последний день января, ожидается переменная облачность, без осадков, предупредила Позднякова. Днем температура составит минус 14-16 градусов, ночью опустится до минус 20, в Подмосковье — до минус 22, уточнила синоптик.

«В воскресенье местами пройдет небольшой снег, облака прикроют столичное небо, но тепла они не принесут — морозы, наоборот, будут усиливаться», — заявила эксперт.

Температура днем в воскресенье, 1 февраля, в столичном регионе составит минус 16—18 градусов, отметила собеседница RTVI. В ночь на 2 февраля в Москве ожидается минус 20—22 градуса, в области — до минус 25, отметила синоптик.

«На следующей неделе холодная погода с аномалией температуры воздуха на 10 градусов ниже климатической нормы сохранится. Что касается осадков — местами будет небольшой снежок. То есть надо рассчитывать на то, что период холодной погоды — это ближайшие 5—6 дней», — предупредила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве самой морозной с начала зимы будет ночь на 1 февраля: «Мороз в мегаполисе окрепнет до минус 18-21 градуса — самая холодная ночь зимы». По его словам, в Подмосковье будет минус 16-21, местами — до минус 24.

«А первым февральским днем, из-за влияния циклона с юго-востока, ожидается постепенное натекание облачности, и снег возобновится, температура воздуха [достигнет] минус 14-17 градусов — самый холодный день зимы», — добавил он.