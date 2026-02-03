В ближайшее время в Москве и области будут сильные морозы, но к выходным немного потеплеет. Об этом RTVI рассказал специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«До конца рабочей недели по ночам, вплоть до пятницы, будут достаточно приличные морозы — до минус 19-24 градусов», — предупредил синоптик.

Например, в ночь на четверг температура снизится до минус 25—27 градусов, днем будет около минус 14—17, отметил Ильин. Он добавил, что во вторник и среду осадков не ожидается, а солнечная погода продлится до четверга, 5 февраля.

«Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4—7 метра в секунду. В четверг, в самый холодный день недели, ветер будет слабый, что нам на руку — морозы так переносятся легче. Атмосферное давление до четверга будет расти, в четверг начнет понижаться», — рассказал собеседник RTVI.

В пятницу, 6 февраля, по словам специалиста, ожидается приближение теплого атмосферного фронта, которое «принесет снегопады и потепление».

«Днем в пятницу уже минус 10-15 градусов по области, ночью такая же температура. Днем в субботу и воскресенье ожидается минус 8-13 градусов. В субботу небольшой снег, в воскресенье, скорее всего, уже без него. Существенных изменений температуры не произойдет», — заключил эксперт.

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что из-за высокого атмосферного давления и меняющейся облачности минимальная температура в Москве сильно варьируется по районам.

«В ночь на 3 февраля минимальная температура на ВДНХ составила минус 21,6 градуса, на Балчуге было минус 17,8 градуса, в МГУ — минус 25,3 градуса. <…> ядра холода отмечены на севере и западе столицы. В низких местах рельефа температура воздуха приближалась к минус 30 градусам», — уточнила она.