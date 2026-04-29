Великобритания отозвала аккредитацию российского дипломата после высылки сотрудника британского посольства из России. Об этом сообщается на сайте МИД королевства.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили «решительное осуждение» и назвали «необоснованным» решение российского руководства по британскому дипломату, а также «последовавшую за этим злонамеренную публичную клеветническую кампанию».

«Такое поведение совершенно неприемлемо, и мы не потерпим преследования или запугивания наших дипломатических сотрудников. Поэтому мы вызвали посла России, чтобы объявить о принятии ответных мер, а именно об отзыве аккредитации российского дипломата», — говорится в тексте заявления.

МИД Великобритании также обвинил Россию в «неоднократных неспровоцированных и необоснованных действиях, направленных на срыв» дипломатической работы, и назвал их частью «более широкой кампании агрессивного поведения по отношению к Великобритании».

«Любые дальнейшие действия России будут рассматриваться как эскалация и встречены твердым и соразмерным ответом», — заключили в ведомстве.

В конце марта ФСБ России сообщила о лишении аккредитации и высылке из страны второго секретаря посольства Великобритании Янсе Ван Ренсбурга Джерардуса, чья деятельность содержала признаки «разведывательно-подрывной деятельности».

В частности, в ФСБ обратили внимание, что Джерардус намеренно указал ложную информацию при получении разрешения на въезд в Россию, что противоречит российскому законодательству.

Помимо этого, сотрудники спецслужбы зафиксировали попытки британского дипломата завладеть конфиденциальной информацией во время неофициальных контактов с российскими экспертами из экономической сферы.

За несколько дней до этого временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакиа была вызвана в российский МИД, где ей был заявлен решительный протест в связи с данными о принадлежности Джерардуса к британским спецслужбам.