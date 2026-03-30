Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что второй секретарь британского посольства Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус лишен аккредитации и покинет Россию в течение двух недель, передает «Интерфакс». По данным спецслужбы, в его работе выявлены признаки «разведывательно-подрывной деятельности».

«Достоверно установлено, что направленный в Москву второй секретарь Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус, 01.06.1996 г.р., при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство», — заявили в ФСБ.

Как утверждают в спецслужбе, выявлены признаки проведения дипломатом «разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации», а также зафиксированы попытки «получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики».

В этой связи МИД России во взаимодействии с «заинтересованными ведомствами» приняло решение лишить Янсе Ван Ренсбурга аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

В ФСБ порекомендовали россиянам воздержаться от проведения несогласованных с МИД России встреч с британскими дипломатами, в том числе на территории английской дипмиссии «во избежание негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности»&

«Под прикрытием официальных дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб», — предупредили в спецслужбе.

29 марта МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакиа. На следующий день она прибыла в здание внешнеполитического ведомства на Смоленской площади в Москве. Дипломат пробыла в министерстве около 15 минут.

В МИД уточнили, что временной поверенной в делах Великобритании был заявлен решительный протест в связи с получением информации о том, что один из дипломатических сотрудников британского посольства при получении разрешения на въезд в Россию указал о себе заведомо ложные сведения и тем самым нарушил российское законодательство. Кроме того, были получены сведения, указывающие на принадлежность этого сотрудника к спецслужбам Соединенного королевства, а также выявлены признаки проведения им разведывательно-подрывной работы на территории РФ, указали в ведомстве. Британская сторона была проинформирована об отзыве аккредитации сотрудника посольства.

Москва призвала довести до Лондона «настоятельную рекомендацию британским подданным, тем более сотрудникам посольства, при подаче визовых заявок сообщать только достоверную информацию о своем прошлом».