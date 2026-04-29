Международная федерация бокса (World Boxing) допустила к участию в международных соревнованиях под своей эгидой спортсменов из России и Беларуси. Они будут выступать в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

Решение затрагивает также тренеров и официальных лиц из РФ и Беларуси. Оно было принято исполнительным советом World Boxing на заседании в апреле 2026 года и основано на подходе Международного олимпийского комитета.

Делегации двух стран не смогут выступать под национальными флагами, в форме с национальной символикой и под государственные гимны. На форме боксеров будет аббревиатура AIN («Athlètes Individuels Neutres», то есть выступающие в нейтральном статусе) вместо RUS или BLR, логотипы национальных федераций и стран на экипировке запрещены. Тренеры и официальные лица обязаны согласовать нейтральную форму с World Boxing заранее.

С момента приезда и до отъезда никто из состава делегации не вправе носить одежду с символикой своей страны, в том числе на жеребьевке, взвешивании и технических совещаниях. Если боксер из России или Беларуси завоюет золото, то гимн его страны включать не будут, а вместо национального флага на церемонии награждения будет логотип AIN.

Кроме того, Россию и Беларусь обяжут подавать заявки напрямую в спортивный департамент World Boxing, а не через стандартную онлайн-систему регистрации. Независимая третья сторона проверит каждого спортсмена на предмет того, поддерживает ли он СВО или нет, несет ли службу в армии или силовых структурах, состоит ли в клубах, связанных с армией или полицией.

Расходы на проверку каждого участника несет национальная федерация, оплата производится до начала соревнований. Эта мера распространяется на всех мужчин и женщин на соревнованиях элитного уровня, а также на их тренеров и персонал сопровождения. Спортсмены моложе 19 лет от индивидуальной проверки освобождены.

Если результат проверки окажется неоднозначным, дело передается в специальную комиссию исполнительного совета — ее решение является окончательным и обжалованию не подлежит, если только не появятся новые данные.

Процедура AIN введена в действие немедленно: генеральный секретарь World Boxing уже направил соответствующие письма федерациям бокса России и Беларуси. Ранее, в марте 2026 года, исполнительный совет одобрил заявки обеих федераций на членство в организации.