Президентом Международной федерации World Boxing впервые в ее истории стал представитель Казахстана. Геннадия Головкина избрали решением Конгресса организации, который состоялся 23 ноября в Риме. Срок его полномочий продлится 3 года. Он сменил Бориса ван дер Ворста, который не стал баллотироваться на второй срок. Пост вице-президента занял канадец Райан О’Ши.

Геннадий Головкин является заслуженным мастером спорта Казахстана, обладателем титула чемпиона мира за 2003 год и серебряным медалистом Олимпийских игр 2004 года. За свою карьеру в профессиональном боксе он провел 45 боев, из которых 42 завершил победой, включая 37 нокаутов. Он завоевал чемпионские пояса WBC, IBF, IBO и WBA в среднем весе. Головкина внесли в Книгу рекордов Гиннесса за серию из 23 нокаутов подряд. С февраля 2024 года он руководит Национальным олимпийским комитетом (НОК) Казахстана, а в 2025 году был номинирован в Международный зал боксерской славы за рекорд по количеству защит титула.

В ходе выступления после объявления результатов голосования Головкин напомнил, что «прошел путь через все этапы в боксе, был спортсменом и выступал на Олимпийских играх, позже стал чемпионом мира». Свою задачу на новом посту он сформулировал как борьбу за будущее самого бокса как вида спорта за счет «надлежащего управления».

«Сегодня мы делаем большой шаг вперед. Мы должны стать той Федерацией, в которую верят спортсмены и которой доверяет Олимпийская семья. Хочу, чтобы каждый боксёр рос и развивался в честном и безопасном спорте. Мы будем независимы, но будем уважать Олимпийские ценности и будем работать на честность, равенство и защиту спортсменов.», — обратился новый президент к участникам Конгресса, поблагодарив их за поддержку и оказанное доверие.

Международная федерация бокса World Boxing была создана в апреле 2023 года, в нее входят 136 стран. В октябре 2024 года Головкин возглавил новую Олимпийскую комиссию WB. В феврале 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал федерацию, благодаря чему она получила право курировать бокс на мировом уровне. В марте МОК включил бокс в программу Олимпийских игр, которые состоятся в 2028 году в Лос-Анджелесе.

По словам Головкина, в своей работе во главе федерации он планирует реализовывать четыре принципа — приоритет интересов атлетов, прозрачность и честность, внедрение инноваций и поддержание финансовой устойчивости. Новый президент организации собирается создать Совет боксеров с правом голоса в исполнительном комитете, создать Всемирную академию бокса для спортсменов и тренеров, а также учредить независимый Совет по этике и честной игре с правом пересмотра решений и публикации ежегодных отчетов о прозрачности.

Кроме того, Головкин анонсировал нулевую терпимость к коррупции и политическому воздействию на решение спортивных вопросов, ежегодные проверки финансовой деятельности федерации с публикацией отчетов, использование искусственного интеллекта для контроля за работой судей и внедрение открытой системы оценок в реальном времени с запуском Digital Ringside.

Новый президент Международной федерации бокса пообещал установить технологические стандарты охраны здоровья спортсменов и тренеров, найти для организации надежных партнеров на долгий срок и запустить программу «Бокс ради мира» с выделением грантов на развитие этого вида спорта.