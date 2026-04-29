Лидер военной хунты Мали Ассими Гойта впервые появился на публике на фоне слухов о его гибели после попытки госпереворота и выступил с обращением, заявив, что ситуация в стране находится под контролем. Об этом сообщает Al Jazeera.

Гойта попытался убедить граждан в стабильности обстановки. Он заявил, что «ситуация под контролем, поисковые и разведывательные мероприятия, а также операции по обеспечению безопасности продолжаются», а также призвал население не поддаваться на попытки посеять «разобщенность».

До этого Гойта принял российского посла в Мали Игоря Громыко. В президентском коммюнике сообщается, что дипломат подтвердил:

«Россия всегда будет участвовать в борьбе с терроризмом и всегда будет другом Мали».

При этом мятежникам, по данным малийских источников, удалось взять под контроль стратегически важный город Кидаль на северо-востоке страны.

Повстанцы-туареги и связанная с «Аль-Каидой» террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) в минувшую субботу предприняли скоординированные атаки, в результате которых был убит министр обороны Мали Садио Камара, ключевая фигура действующего режима.

Жертвами атак, в том числе на окраинах столицы Бамако, стали не менее 23 человек. Гибель Камары и скоординированный характер атак стали серьезным ударом по правящей военной администрации, которая сама пришла к власти в результате переворота в 2020 году.