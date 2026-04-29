Пять человек были задержаны по делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми человек во время пожара на севере Москвы. Об этом сообщает Следственный комитет.

По информации телеграм-канала Baza, речь идет о руководителях строительной компании «Алкон Констракшн», среди которых оказались директор по строительству Артем Звягинцев, гендиректор компании Александр Сорокин, а также руководитель отдела общественных работ, производитель работ генподрядчика и бенефициар застройщика.

По информации следователей, пожар возник на третьем этаже административно-бытового комплекса строящегося технопарка в третьем Балтийском переулке 28 апреля. В результате стремительного распространения огня и густого токсичного дыма от острого отравления продуктами горения погибли восемь человек, еще трое получили тяжкий вред здоровью.

Как полагает ведомство, причиной произошедшего стало системное неисполнение должностными лицами застройщика, технического заказчика и генподрядчика требований пожарной безопасности, охраны труда, а также строительных норм.

В частности, на объекте не функционировали системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, складировались легковоспламеняющиеся материалы без необходимых разрешений, а на одном из этажей были размещены около 20 бытовок без окон и вентиляции, сооруженных из горючего материала.

На стройке также была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, из-за чего во время пожара люди не смогли эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что пожар мог возникнуть в результате короткого замыкания в электрощитке, из-за которого огонь распространился от строительной бытовки. Пожару был присвоен максимальный уровень сложности, движение транспорта по переулку было перекрыто.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших и сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.