Три человека погибли в результате крупного пожара в строящемся технопарке на севере Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. Более 30 человек удалось спасти, не менее 10 из них пострадали, пишут «112» и SHOT. Пожару был присвоен пятый, максимальный уровень сложности, но затем его снизили до четвертого. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

По последним данным, число погибших возросло до семи человек.

«Мои глубокие соболезнования семьям погибших. <…> Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Загорелись 2-й и 3-й этажи восьмиэтажного строящегося здания Технопарка «Алкон Север» №14 во 2-м Амбулаторном проезде (район Аэропорт Северного административного округа). Стройка находится рядом со станцией МЦД-2 «Красный Балтиец», оттуда валил густой черный дым. Прибывшие пожарные не смогли сразу подобраться к очагу из-за открытого горения.

В МЧС сообщали, что в горящем здании могут находиться более 200 рабочих, однако, по словам прораба, их может быть и 300. На месте наблюдались плотное задымление и высокая температура. Спасатели передавали, что пламя распространяется и температура в здании повышается.

Позднее появились версии, что причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитке и что огонь распространился от строительной бытовки. Как рассказали строители, замыкание произошло на 3-м этаже, после чего пожар вспыхнул в один миг и резко повалил дым.

Установление обстоятельств и причин пожара взяла на контроль Савеловская межрайонная прокуратура.

Госавтоинспекция предупредила о перекрытии движения транспорта по 3-му Балтийскому переулку от 2-го Амбулаторного проезда до Часовой улицы.

К месту ЧП дополнительно запросили 20 машин скорой помощи, передает РЕН ТВ. На месте также работают специалисты Центра медицины катастроф.

По данным «МК: срочные новости», один из троих погибших — 40-летний рабочий по имени Дмитрий, он умер от отравления угарным газом.

Отравления и ожоги различных частей тела также получили 35-летний Сослан Ч., 33-летний Александр Д., 32-летний Дмитрий С., 39-летний Альберт Т., 37-летний Сергей Ч., 46-летний Евгений С. Всех развезли по столичным больницам, пишет издание.