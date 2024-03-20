Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «некоторые помощники» главы государства в 2013 году «тащили на престол» оппозиционера Алексея Навального, участвовавшего тогда в выборах мэра Москвы. Об этом коммунист сказал 17 марта на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Во время своей речи Зюганов напомнил, что на пресс-конференции после выборов Путин ответил на вопрос журналиста о смерти Навального. Лидер КПРФ счел ответ президента «очень искренним».

«Навальный тоже не с неба свалился. Я видел, как его ваши помощники некоторые тащили на престол. Когда его в качестве кандидата в Москве выдвинули, я пришел и спросил: „Вы понимаете, что вы делаете? Вы сейчас сгоняете под тех, кого спецслужбы подготовили для того, чтобы снова взорваться страну и избирателей в Москве“», — сказал Зюганов.

По словам Зюганова, тогда «почти 900 тыс. согнали, а потом мы думали что, собственно, делать». Лидер КПРФ добавил, что «сейчас начинается новый цикл, похожая ситуация».

«Он никому не нужен, абсолютно не нужен. Нам здесь надо проявить волю и характер», — подчеркнул коммунист.

В свою очередь, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не согласен с заявлением Зюганова о Навальном. По его словам, к деятельности оппозиционера были причастны не российские, а американские власти.

«Мы прекрасно и глубоко, детально знаем, откуда он появился. Действительно, его появлением в России руководили помощники президента, только американского. Ваши помощники здесь ни при чем», — сказал Слуцкий (цитата по РИА Новости ).

Выборы мэра Москвы, в которых участвовал Алексей Навальный, прошли в сентябре 2013 года. По данным Мосгоризбиркома, оппозиционер, которого выдвинула партия РПР—ПАРНАС, набрал 27,24% голосов и занял второе место. Выиграл выборы Сергей Собянин, занимающий пост главы города с 2010 года. По итогам голосования он набрал 51,37% голосов. Навальный обжаловал результаты выборов в Мосгорсуде, но ему было отказано в удовлетворении иска. Член Мосгоризбиркома Андрей Бузин утверждал, что решение о допуске Навального на выборы мэра Москвы поступило «с самого верха». «Есть установка <…>, чтобы выборы создавали впечатление конкурентных. Регистрация Навального — это некая компенсация за внезапность этих выборов и массированное информирование в пользу Собянина», — сказал он в разговоре с «Коммерсантом».

Путин — о смерти Навального

На пресс-конференции по итогам президентских выборов, прошедшей 17 марта, Путин впервые прокомментировал смерть Навального в колонии. Он назвал произошедшее «печальным событием».

«У нас были и другие случаи, когда люди уходили из жизни в местах лишения свободы. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно», — сказал президент.

Также Путин заявил, что незадолго до смерти Навального получил предложение обменять Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы западных стран». По словам главы государства, он дал свое согласие, но при условии, что после обмена оппозиционер не вернется в Россию.

В Кремле позже уточнили, что Путин в своей речи не подтверждал факт переговоров об обмене Навального, а говорил о выдвинутой идее, с которой согласился.

О смерти Алексея Навального в исправительной колонии ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого АО 16 февраля сообщило местное управление ФСИН. В медицинском свидетельстве, выданном матери оппозиционера, говорилось, что смерть оппозиционера наступила по естественным причинам. Похороны политика состоялись 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.

После смерти Навального его соратники заявили, что оппозиционера готовились обменять на предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии по делу об убийстве.