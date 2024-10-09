Роскомнадзор заблокировал работу мессенджера Discord в России. Ранее ведомство требовало от руководства платформы удалить сотни противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию и призывы к экстремизму. Некоторые российские стримеры негативно восприняли блокировку Discord, иронично призвав перестать «мелочиться» и «просто блокнуть все». RTVI собрал некоторые из таких реакций.

Заблокали дискорд, в котором мы сидим с пацанами каждый день. Вааааау. Да че мелочиться? Заблокайте телегу, звонки, доступ домой, еду, воздух.

Я не могу, честно. Я — все. Знаешь, что мы делаем последний час? Мы не можем записать ролик. Если кто-то вдруг не знает — сегодня полностью заблокировали Discord на территории РФ. Полностью. У меня он еще работает, потому что до Новосибирска, Сибири это еще не дошло. <…> Если вы скажете: «Да ничего страшного, есть же куча другого чего…» Чего? Я не могу записать ролик, на фиг, уже час! У меня час ночи! Потому что мы не можем созвониться. В VK Video — такой звук, говно. Телеграм — звук говно. Skype — звук из 2007-го. Teamspeak не работает, потому что все туда пошли.

Через что нужно созвониться, чтобы я мог записать ролик? Что мне надо, на фиг, сейчас сделать, чтобы у меня был ролик на завтра? <…> Как мне это сделать, если нет программ, которые передают звук микрофона, микшера и усилителя громкости — примерно 150 тысяч рублей все вместе это стоит? Как мне передать хороший звук через приложение, которое, на фиг, с 2007-го года не обновляется? <…> Я вчера выключил комп, сегодня я включаю комп — а Discord не работает. Оказывается, Discord заблокировали.

Че, пацаны, тимспик (компьютерная программа TeamSpeak — Прим. RTVI)?

Дискорду конец, как играть мне теперь, дал вам реакцию грусти

Совершенно не понимаю людей, которые кричат «да и не нужен был этот дискорд». Дискорд очень удобная вещь, я вот без него уже плохо себе представляю жизнь. <…> Да и ваще, что за позиция «дискорд не нужен». И так уже инсту*, твиттер, ютуб, кучу сайтов заблочили. Уже и не осталось почти ничего. Если все это не нужно, то что ваще тогда нужно? Госуслуги и вконтакте с мылом? Ну такое. Наверное, большинству людей реально интернет не нужен, стоит его совсем отрубить, чтобы они окончательно «только выйграли». Повторюсь (говорил об этом ранее), люди все рофлили на тему чебурнета (полная изоляция российского сегмента интернета — Прим. RTVI), все гадали, когда он уже настанет. Ну, имхо, это уже он. Кайфуйте. Гойда, так сказать.

<…>

Кстати, мне кажется, вместо тягомотных блокировок неугодных сайтов и сервисов лучше сделать так (идея из комментов). Заблокировать для использования все браузеры, кроме яндекса, а в самом яндексе сделать список разрешенных к посещению сайтов (и отслеживать, кто и что на них делал). Также ввести runet id, который надо будет получить для доступа в эту версию интернета. А то не совсем понятно, в чем смысл блочить, когда можно, наоборот, разрешать. Типа, будет, скажем, 20 разрешенных сайтов, ну и норм.

GwinGlade (Александр Гвинский)

Я просто в тотальном **** [шоке] с тикток дебиков. Там личинусы реально думают, что это сам Дискорд из РФ ливнул. И под видосами на их официальном канале выписывают всякую хрень. Или пишут что-то из разряда ЗАБАНЬТЕ ПАЛИТР ПАЖАЛУСТОО и ВАС ВКЛЮЧАТ

Если бы прямо сейчас вы стали управляющим РКН, то, чтобы стать любимчиком 999.9% людей в России, вам как будто достаточно было бы весь ваш рабочий срок просто раз в неделю/месяц разблокировывать десятки, сотни и тысячи заблокированного контента… НОНСЕНС!

Никто не спорит с тем, что блокировать запрещенный контент надо, но зачем существует структура, которая считает практически весь интернет запрещенным? С таким же успехом можно просто блокнуть все, не ошибетесь же.

Bratishkin (Владимир Семенюк) — Twitch Room

Проблема заключается в том, что если бы банили площадку, то впн бы не трогали, но они-то еще впн банят, они все ****** [блокируют].

РКН такие: «Мы все контролируем», — да ***** [ничего] вы не контролируете, у вас сайт лежит, пацаны. У кого папа ****** работает там? Знай, я твою жопу ****, что должно произойти там, что за 2 копейки ты ******* все, что людям приносит удобства. РКН это маленькая собачка, она думает, что она ***** здоровая, а по факту она как шпиц. Это смех, это клоунада.

Шевцов был прав. Чебурнет наступает

Ahrinyan (Арина Бердникова)

С ютуба не так в **** была, как с дискорда

Jojohf (Сергей Пешков)

* принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена