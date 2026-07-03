Несмотря на вновь звучащие призывы внутри Евросоюза полностью запретить выдачу туристических виз россиянам, единого решения по этому вопросу до сих пор нет. Пока одни государства прекратили прием заявлений, другие продолжают оформлять в том числе туристические шенгены. Правила получения виз сегодня зависят от решений конкретных стран. Какие из них по-прежнему принимают туристов из России, а куда уже вообще не попасть (по крайней мере, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны) — в обзоре RTVI.

Как менялся визовый режим для россиян

После начала военного конфликта на Украине в 2022 году Евросоюз последовательно ужесточал визовый режим для граждан России.

С сентября 2022 года было приостановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме. Как следствие — увеличились сроки рассмотрения заявлений, консульский сбор (с 35 евро до 80 евро, сейчас он составляет уже 90 евро), а также объем необходимых документов. А с 7 ноября 2025 года Европейская комиссия ввела правила, которые фактически отменили выдачу мультивиз для туристов из России.

С ними пришлось согласиться даже нем государствам-членам ЕС, которые были настроены продолжать выдачу мультивиз российским гражданам.

При этом Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер признал, что «решение о выдаче краткосрочных виз остается в компетенции государств-членов». Поэтому вопрос о полном запрете, который регулярно поднимается, никак не может завершиться консенсусом.

В июне 2026 года 11 европейских стран (Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Эстония, Финляндия, Чехия, Швеция, а также Исландия и Норвегия, которые не входят в ЕС, но входят в Шенгенскую зону) снова потребовали отменить выдачу туристических виз россиянам — даже однократных.

В конце июня «Известия» со ссылкой на европейский источник писали, что в Еврокомиссии прорабатывают возможность полного запрета на выдачу туристических виз россиянам. Однако позже в пресс-службе ЕК не подтвердили, что Брюссель работает над такими ограничениями.

Ранее аналогичную инициативу продвигала фракция ХДС/ХСС в Европарламенте.

Кто из ЕС сегодня выдает турвизы

Статистика показывает, что туристический поток между Россией и Европой не прекращается.

По данным Schengen Barometer, в 2025 году российским туристам выдали около 478 тысяч шенгенских виз. Большинство пришлось на три государства — Францию, Италию и Испанию. Именно эти страны сегодня фактически обеспечивают основной турпоток россиян в ЕС.

Как рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, в первом полугодии 2026 года россияне получили на 21% больше шенгенских туристических виз, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако сейчас даже самые лояльные к российским туристам страны, например, Франция, стали только однократные визы и в основном под даты поездки — с небольшим запасом на случай сдвигов в расписании вылетов.

В июне Италия увеличила срок рассмотрения заявок на туристические шенгены до 60 дней, а Испания — до 45.

Также исключительно под даты поездки визы российским туристам выдают Венгрия, Греция, Кипр (страна входит в ЕС, но не входит в зону Шенгена и выдает национальные турвизы), Словения, Португалия, Хорватия, Болгария и Румыния.

Словакия в 2022 году фактически прекратила выдачу туристических виз россиянам, но летом 2025-го вновь возобновила — через визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге.

Кто из ЕС ужесточил или отменил выдачу виз

Германия официально не объявляла о прекращении выдачи туристических виз, но по факту податься теперь можно только на поездку с нетуристическими целями: например, для учебы, работы или воссоединения с родственниками. Об этом в интервью RTVI рассказывал посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф.

Перестали принимать российских туристов Дания, Нидерланды, Финляндия, Швеция.

Такие страны, как Польша, Эстония, Литва, Латвия, практически полностью перестали выдавать визы россиянам.