Постановление Еврокомиссии, которое предписывает странам-членам ЕС больше не выдавать гражданам России многократные шенгенские визы за некоторым исключением, «не повлияет на возможность россиян путешествовать». Так в посольстве Франции в Москве ответили на вопрос RTVI о том, будет ли Париж следовать этому запрету.

«Действительно, 7 ноября, Еврокомиссия/EC приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», — ответили в посольстве Франции на запрос RTVI.

Под краткосрочными визами поднимаются визы, выданные на срок пребывания до 90 дней, — они могут быть как однократными, так и многократными.

Ранее посол Франции Николя де Ривьер говорил в интервью RTVI, что не считает российских туристов в Европе проблемой для республики.