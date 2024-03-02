Минюст внес благотворительный фонд «Нужна помощь*» в реестр иноагентов. Одной из причин такого решения стало «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». RTVI рассказывает, какие проекты в сфере благотворительности были запущены в рамках работы этой организации.

В сентябре 2012 года начал работу проект «Нужнапомощь.ру», в запуске которого приняли участие бывший главный редактор сайта «Эхо Москвы» Андрей Ходорченков и экс-фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Алешковский*. Целью организации было оказание материальной и юридической поддержки благотворительным инициативам.

В августе 2015 года был создан фонд «Нужна помощь», который назвал себя «фондом фондов», его целью было развитие инфраструктурных благотворительных проектов.

«Пользуясь случаем»

Для того чтобы каждый желающий получил возможность самостоятельно открыть сбор средств в поддержку одного из фондов, сотрудничающих с «Нужна помощь», в 2016 году была запущена фандрайзинговая платформа «Пользуясь случаем». По итогам первого года проект помог собрать более 24 млн рублей. Эта платформа стала самой крупной площадкой в своем секторе в российском сегменте интернета.

«Ядро»

Этот проект разрабатывался для повышения эффективности работы некоммерческих организаций. Бесплатный IT-сервис позволял получить оценку прозрачности работы НКО, предоставлял доступ к статистическим данным по пожертвованиям. Главной задачей, которую ставили перед собой создатели «Ядра», было сокращение административной рутины и систематизация работы фондов.

«Такие дела»

Для повышения эффективности работы фонда, в 2015 году был запущен медиапортал «Такие дела». В публикациях освещались вопросы социальный повестки, давались рекомендации по решению проблем, а также ситуации из жизни обычных людей. Профессиональные фандрайзинговые тексты содержали прямую просьбу сделать финансовое пожертвование и разъяснение о конечном получателе средств.

«Если быть точным»

В рамках исследовательской программы, посвященной благотворительности, была создана платформа «Если быть точным». Для того, чтобы оптимизировать работу НКО по поиску и сбору данных, этот проект предоставлял возможность централизованного поиска статистической информации, а также данных о нужных ведомствах и организациях.

Помощь хосписам

Среди проектов, направленных на поддержку неизлечимо больных и паллиативную помощь, с которыми сотрудничает «Нужна помощь» — фонд «Детский паллиатив», проект по оказанию помощи больным и их близким «Дар времени», «Самарский хоспис», Первый детский хоспис Свердловской области, благотворительный фонд «Бумажная птица», «Уфимский хоспис», организация «Дом с маяком» и другие.

Просветительские проекты

Для развития просвещения в сфере благотворительности, фонд «Нужна помощь» открыл онлайн-школу «Опытным путем». В ходе обучения, преподаватели помогали лучше понять принципы создания коммуникационных стратегий и медиапланов для тех, кто хотел повысить свою квалификацию как сотрудника некоммерческой организации.

Еще одним просветительским проектом фонда стала издательская программа «Есть смысл». В рамках этого проекта были опубликованы тексты о социальных и психологических проблемах, о жизни людей с ограниченными возможностями, о приемном родительстве, о волонтерстве в эпоху коронавируса и т.д.

Медиапроекты

В 2017 году сотрудники фонда запустили документальный онлайн-проект «жили/были», в создании которого приняли участие благотворительная организация «Ночлежка», а также движение волонтеров «Друзья на улице». Запуск проекта был приурочен ко Дню бездомного человека, он был призван повысить осведомленность общества о проблемах, с которых сталкиваются люди, потерявшие дом.

В том же году открылась выставка «Коса и Камень», посвященная селу Никольскому на острове Беринга и поселку Октябрьскому, расположенному в Усть-Большерецком районе Камчатского края. По словам автора проекта, фотографа Влада Сохина, в своих фотографиях он хотел показать жизнь людей в условиях изменения климата.

«Такие дела» совместно с сообществом «Лентач» опубликовали первую серию проекта «Дальневосточный гектар», посвященного освоению бесплатных земель на Дальнем Востоке, которые могли получить россияне в рамках федеральной программы. Основой для эпизодов послужили видеоролики, которые снимали Дмитрий Алешковский и фермер Борис Акимов во время поездки в Хабаровск.

Премьера интерактивного сериала «Все сложно» для мобильных устройств состоялась в 2018 году. В основу сюжета легли реальные рассказы сотрудников фонда Светланы Изамбаевой, оказывающих поддержку детям с ВИЧ. В конце большинства эпизодов зрителям предлагалось определить следующий шаг героини. Главные роли в сериале сыграли Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Чулпан Хаматова.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов