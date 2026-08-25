Секретная служба США заявила, что знает о трансляции видеоролика в иранских государственных СМИ, в котором содержится угроза жизни Бэррона Трампа — младшего сына американского президента. Об этом ее представитель заявил телеканалу CNN.

«Секретная служба осведомлена о видеозаписи и расследует все, что может быть воспринято как угроза нашим подопечным. Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем вопросы, которые касаются разведывательной информации, связанной с обеспечением безопасности [первых лиц США]», — говорится в заявлении спикера Секретной службы Нейта Херринга.

После убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и некоторых членов его семьи в начале американо-израильской войны с Ираном в феврале, иранские СМИ не раз публиковали материалы с угрозами физической расправы в адрес президента США Дональда Трампа и его близких.

«Поступали и угрозы в адрес первой леди Мелании Трамп, но, похоже, это первый случай, когда отдельно выделили их сына Бэррона», — признает CNN.

Англоязычный видеоролик, который длится почти три минуты, начинается с экстремистского воззвания «Где убить Баррона Трампа?» и показывает стилизованные изображения мест, где, как известно, младший Трамп проводит время, — в том числе Трамп-Тауэр в Нью-Йорке.

Он был показан на выходных иранской государственной телекомпанией IRIB, которая, как считается, отражает жесткую линию в иранском режиме. Глава телекомпании назначается непосредственно верховным лидером Ирана.

Источник в федеральных правоохранительных органах сообщил CNN, что это видео «является частью кампании по распространению видеороликов из Ирана, направленных против семьи Трампа и него лично». Соответственно, операции по охране первых лиц «постоянно корректируются и перестраиваются на основе множества данных о безопасности, поступающих от Секретной службы, полиции других ведомств и третьих стран».

Сам Дональд Трамп публично комментировал угрозы своей жизни со стороны Тегерана: «Я в каком-то списке… Пока что, наверное, мне немного везло, но, возможно, это ненадолго. Это злые, больные люди».

К слову, он сделал эти заявления на саммите НАТО в Турции, после чего тайно покинул страну на военном самолете, на который пересел, спрятавшись в грузовике для доставки еды.

Бэррон Трамп — третий ребенок Дональда Трампа и их единственный сын с Меланией Трамп. Ему 20. Бэррон увлекается игрой на барабанах и футболом, знает словенский — родной язык своей матери.

В 2023 году он поступил в Школу бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете. В 2024-м помогал отцу с подкастами, которые притянули голоса молодых избирателей во время президентской предвыборной кампании.