Предпринимателям, пострадавшим от ударов по складам маркетплейсов, нужны кредитные каникулы и льготные займы на восстановление бизнеса. Об этом заявил RTVI глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

«Ранее я призвал правительство запустить программу поддержки предпринимателей и самозанятых, пострадавших от атак по складам маркетплейсов. Минфин прислушался, но лишь отчасти: ведомство предложило дать пострадавшему бизнесу годовую отсрочку по налогам и взносам. Правильная мера, но ее недостаточно. Ведь через год по счетам все равно придется платить, а из каких средств?» — рассуждает парламентарий.

Вдобавок у многих предпринимателей есть обязательства по кредитам, обратил внимание Миронов. И хотя Банк России рекомендовал банкам проводить «реструктуризацию», но это «лишь совет регулятора, решения остаются за банками», сказал он.

Миронов предложил набор конкретных мер для помощи пострадавшему бизнесу.

«Во-первых, нужны не только налоговые, но и кредитные каникулы. Во-вторых, бизнесу требуются доступные оборотные средства, чтобы восстановиться после потерь», — заявил собеседник RTVI.

В этой связи предлагается запустить льготное микрокредитование в банках с госучастием под 2-3%. По мнению парламентария, такая программа сейчас могла бы ощутимо помочь малому бизнесу и самозанятым, пострадавшим от атак ВСУ.

«Понятно, что банкам это невыгодно, они собираются и в этом году заработать почти 4 трлн рублей. А убытки граждан и бизнеса от дорогущих кредитов их не волнуют. Но наша позиция: банки должны не только зарабатывать, но и участвовать в восстановлении и развитии экономики. Через поддержку пострадавших предпринимателей надо дать им такую возможность», — подчеркнул Миронов.

Он напомнил, что только за первый квартал года около 209 тыс. малых предприятий закрылись из-за высокой налоговой и кредитной нагрузки.

«Потенциальное банкротство еще десятков тысяч предпринимателей — это общая беда. К решению проблемы должны активнее подключаться и государство, и банки», — подчеркнул депутат.

«Новые люди» также настаивают на системной поддержке предпринимателей, пострадавших от атак ВСУ на склады не только Wildberries, но и Ozon. «Меры необходимо распространить на продавцов и этого маркетплейса. Готовим запрос в правительство. На этом не останавливаемся — будем дальше разрабатывать инструменты поддержки бизнеса», — заверил лидер фракции и депутат Госдумы Алексей Нечаев.

24 августа Минфин РФ опубликовал перечень мер, направленных на поддержку как RWB (владелец Wildberries), так и селлеров, работавших на онлайн-площадке. В частности, владельцы пострадавшего бизнеса получат право на продление сроков уплаты на 12 месяцев сразу нескольких налогов и сборов, в их числе НДС (кроме уплачиваемого при ввозе товаров в Россию), налог на прибыль и налог при применении УСН и АУСН. Поддержку также получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.