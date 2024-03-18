Экономист, автор телеграм-канала «Хулиномика» Алексей Марков рассказал RTVI, что такое краудлендинг, чем он может быть привлекателен для инвесторов, с чем связаны основные риски, а также почему не стоит называть его пирамидой.

Краудлендинг — это когда инвесторы собираются всей толпой и вскладчину финансируют кредиты малому бизнесу. Фишка в том, что вы не даете 200 тыс. рублей одному киоску с шаурмой, а раздаете 100 раз по 2000 рублей сотне разных предприятий: кто-то и правда делает шаурму, кто-то возит китайские товары на Wildberries, кто-то торгует табуретками на Ozon, кто-то производит кухонные фасады, а кто-то открывает салоны маникюра.

Каждый такой бизнес по отдельности — весьма рискованное предприятие. Но когда в вашей корзине несколько дюжин яиц, разбить пару-тройку не так уж страшно.

Компании, которые организуют процесс сбора денег, называют инвестиционными платформами. Их не меньше десятка, самые большие по объему выдачи — Jetlend и Поток, остальные сильно отстают. Сам я инвестирую через четыре разные платформы: Jetlend, Поток, NibbleInvest и Credit.Club. У всех есть какие-то нюансы, но принцип один и тот же: инвестор заводит деньги, и они делятся на несколько займов бизнесу. Заемщики платят проценты и через фиксированный срок (например, полгода) возвращают займ. Или не возвращают.

Что хорошего в краудлендинге с точки зрения инвестиций:

Риск соответствует доходности. Да, невозвратов гораздо больше, чем в банке, но и ставки тут огромные, 2-3% в месяц — не предел. Если тщательно выбирать заемщиков, а не отдавать выбор автоматическим стратегиям, можно сформировать отличный портфель займов, которые по доходности перекроют ВДО (высокодоходные облигации), а по дефолтам будут не хуже; У займов довольно короткий срок (по сравнению с облигациями). Поэтому повышение ставки ЦБ не так сильно повлияет на вашу доходность. Долгосрочные ОФЗ в такой момент просядут и за день вы можете потерять 2-3% вложений в облигации. Ну и более неприятный сценарий — долгосрочный рост инфляции тут компенсируется дикой ставкой; Технологически все реализовано на очень высоком уровне. Сайты, мобильные приложения — у платформ всё очень удобно, только заноси.

О чем обычно в краудлендинге умалчивают:

Платформы склонны завышать фактическую доходность всеми доступными им способами. Казалось бы, ну пусть вы заработали не 18% годовых (как показывает ваш личный кабинет), а 15,5% (как вы посчитали денежный поток в своей табличке) — разве плохо? Но с учетом риска, который вы на себя брали, гораздо проще было положить деньги на депозит под те же 15,5%; Реальная дефолтность гораздо выше декларируемой. Дело в том, что при постоянном росте количества выданных денег невозвраты прошлого года сравниваются с общей массой выданных кредитов (которая с тех пор сильно выросла). Если вы каждый месяц будете докладывать все больше денег, процент дефолтов (к общим вложениям) у вас будет даже снижаться. А при выводе — расти; Во время кризиса (например, масочного режима) бизнесы склонны испытывать проблемы одновременно и диверсификация может не помочь; Если деньги вам нужны срочно, нельзя попросить заемщика внезапно погасить кредит. В этом случае займы придется продавать на вторичном рынке с дисконтом в несколько процентов; Истребование просроченных и дефолтных займов — совершенно непрозрачная история, отданная платформам на откуп; Налог (НДФЛ) 13% на заработанные проценты — это не так уж мало. Инвестировать через ИП захочет не каждый, плюс там есть свои подводные камни; Количество заемщиков за год может перевалить за несколько сотен. А это означает сотню страниц налоговой декларации, на каждой странице по 100 рублей дохода. Вроде бы ничего страшного — пока не начнешь ее заполнять на сайте налоговой.

Называя краудлендинг «скамом», «пирамидой» или еще какой-нибудь чепухой, вы лишь расписываетесь в собственном невежестве. Краудлендинг — интересный и полезный для экономики инвестиционный инструмент, просто относиться к нему нужно с пониманием вышеизложенного.