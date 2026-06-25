Израильская аналитическая компания LS Group Consulting опубликовала исследование, которое фиксирует не просто падение рейтингов, а фундаментальный сдвиг в том, как американцы воспринимают само слово «Израиль». Результаты анализа публикует сайт израильского 9 Канала.

Согласно данным исследования, 60% американцев сегодня негативно относятся к Израилю — это исторический максимум. Но авторы считают эту цифру не самым тревожным показателем. Впервые за всю историю наблюдений 57% республиканцев моложе 50 лет оказались в одной зоне с демократами. Антиизраильский нарратив пробил межпартийную границу.

Анализ проводился по методологии Linguistiks 4D Framework™, объединяющей когнитивную семантику и психолингвистику. Исследователи отслеживали аффективную траекторию слова «Israel» с 2018 по 2026 год.

Вывод оказался неожиданным: речь идет не о временном снижении симпатий, а о смене когнитивной категоризации. У молодых демократов слово «Israel» перешло в устойчивую отрицательную зону еще в 2021 году. Когда это происходит, прямые опровержения не работают — они лишь закрепляют негативный нарратив, а не разрушают его.

Параллельно произошел другой важный сдвиг — концепты «Государство Израиль» и «еврейский народ» разошлись в американском общественном сознании.

По данным исследования JEI (март 2026), 63% американских евреев описывают себя как «произраильские, но критикующие политику правительства». 87% поддерживают право Израиля на существование — и при этом 73% не одобряют действия Трампа в израильском контексте. Авторы считают это не угрозой, а коммуникационной нишей, т.е. через позицию «поддерживаю израильтян, критикую конкретную политику» сегодня можно достучаться до большинства американской аудитории.

Особое место в исследовании занимает феномен AIPAC. Авторитетное произраильское лобби одновременно несет два несовместимых набора негативных ассоциаций: для левых — «иностранный агент и мутные деньги», для правых — «организация, ставящая интересы Израиля выше американских». 48% демократов заявляют, что никогда не поддержат кандидата, связанного с AIPAC. Авторы рекомендуют полностью исключить упоминание организации из произраильской коммуникации.

Война с Ираном изменила роль Израиля в США

После начала войны США с Ираном и подписания меморандума в июне 2026 года часть американской аудитории переместила Израиль из позиции «получателя защиты» в позицию того, кто «втянул США в войну». Этот нарратив особенно опасен тем, что распространяется одновременно среди изоляционистов в лагере Трампа и антивоенных левых — через разные, но одинаково мощные механизмы.

По данным Gallup, которые были опубликованы в феврале 2026 года, симпатии к Израилю среди американцев 18—34 лет упали с 59% в 2018 году до 23% в 2026-м. В группе 35—54 лет — с 45% до 28%.